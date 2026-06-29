İhlas Haber Ajansı
Yolcu otobüsüne operasyon! Mide ve bağırsaklarından 62 parça uyuşturucu çıktı
Bitlis'te durdurulan bir yolcu otobüsündeki şahıs şüphe üzerine hastaneye götürüldü. Mide ve bağırsaklarından 62 parça halinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs tutuklandı.
Özetle DinleYolcu otobüsüne operasyon! Mide ve bağırsaklarında...
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Gündem 10 dk önce
Bitlis'te yolcu otobüsünde yapılan operasyonda bir şahsın mide ve bağırsaklarında 502 gram metamfetamin ele geçirildi.
- Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
- Aramada şüpheli görülen bir şahıs sağlık kuruluşuna sevk edildi.
- Yapılan röntgen ve tomografi incelemelerinde şahsın mide ve bağırsaklarında 62 parça halinde toplam 502 gram metamfetamin bulundu.
- Gözaltına alınan şüpheli, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.
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TOPLAM 502 GRAM!
Yapılan kontrollerde şüpheli bir şahıs, sağlık kuruluşuna sevk edildi. Röntgen ve tomografi incelemelerinde şahsın mide ve bağırsaklarında 62 parça halinde toplam 502 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi.
TUTUKLANDI
Operasyonun ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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