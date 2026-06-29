Bitlis'te durdurulan bir yolcu otobüsündeki şahıs şüphe üzerine hastaneye götürüldü. Mide ve bağırsaklarından 62 parça halinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.

TOPLAM 502 GRAM!

Yapılan kontrollerde şüpheli bir şahıs, sağlık kuruluşuna sevk edildi. Röntgen ve tomografi incelemelerinde şahsın mide ve bağırsaklarında 62 parça halinde toplam 502 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi.

Yolcu otobüsüne operasyon! Mide ve bağırsaklarından 62 parça uyuşturucu çıktı

TUTUKLANDI

Operasyonun ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yolcu otobüsüne operasyon! Mide ve bağırsaklarından 62 parça uyuşturucu çıktı

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