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Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir tatil sitesinde, rahatsız edildiğini belirterek kendisinden ısrarla yardım isteyen bir site sakininin yanına giden müdür Murat Özbolat, 4 kişinin acımasız saldırısına uğradı. Şüphelilerden birinin havaya ateş açtığı, Özbolat'ın ise tekme, yumruk ve başına vurulan sert bir cisimle ağır yaralandığı o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; yüz kemiklerinde kırıklar oluşan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı ve jandarma ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi yakalayarak diğer saldırganları arama çalışmalarına hız verdi.

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