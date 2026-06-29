İstanbul Beyoğlu'nda 15 yaşındaki genç kıza sarkıntılık yaptığı iddia edilen Erol Ş., sokak ortasında dehşeti yaşadı. Kızın annesi, amcası ve annesinin eski eşi tarafından tekme, yumruk ve dubalarla darbedilen şahıs, ekmek bıçağıyla ağır yaralandı. Yoğun bakımdaki şahsın hayati tehlikesi sürerken, polisin gözaltına aldığı 3 aile üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahallede yaşanan o kan donduran şiddet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda 15 yaşındaki bir kıza sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahıs, kızın yakınları tarafından sokak ortasında darbedilip bıçaklandı. Ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda taciz iddiası kanlı bitti: Darbedilip bıçaklanan şahıs yoğun bakımda

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 10.25 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erol Ş., Zeliha Z.'nin 15 yaşındaki kızı N.T.G.'ye sarkıntılık yaptı. Durumu öğrenen aile bireyleri ile Erol Ş. arasında sokakta tartışma çıktı.

Beyoğlu'nda taciz iddiası kanlı bitti: Darbedilip bıçaklanan şahıs yoğun bakımda

TEKME, YUMRUK VE DUBALARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine genç kızın annesi Zeliha Z. (29), amcası Mehmet G. (29) ve annesinin eski eşi Serkan A. (24), Erol Ş.'ye saldırdı. Şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbeden grup, daha sonra sokakta bulunan plastik dubayla başına vurdu.

Saldırının devamında Erol Ş., kalçasından ve baldırından ekmek bıçağıyla bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı.

Beyoğlu'nda taciz iddiası kanlı bitti: Darbedilip bıçaklanan şahıs yoğun bakımda

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol Ş., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan şahsın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Beyoğlu'nda taciz iddiası kanlı bitti: Darbedilip bıçaklanan şahıs yoğun bakımda

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda anne Zeliha Z., amca Mehmet G. ve Serkan A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DIŞARIDAN ÇIĞLIK SESLERİ GELDİ"

Olay sırasında bölgede bulunan Arda Devirgen, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Cumartesi günü burada çalışıyorduk. Bir anda dışarıdan çığlık sesleri geldi. Aşağı indiğimizde bir kişiyi yere düşürüp bıçakladıklarını gördük. Daha sonra iki kadın geldi ve 'Sen benim çocuğumu taciz ettin' diye bağırdı. Olaydan sonra polis ekipleri geldi ve müdahalede bulundu. Yolun büyük kısmı kan içindeydi."

KAVGA ANLARI KAMERADA

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, Erol Ş.'nin tekme ve yumruklarla darbedildiği görüldü. Kayıtlarda saldırganlardan birinin plastik dubayla vurduğu, ardından bıçakla saldırdığı anlar yer aldı. Öte yandan görüntülerde Erol Ş.'nin elinde de bıçak bulunduğu görüldü.

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