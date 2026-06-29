2026-2027 Süper Lig sezonu öncesinde gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı fikstür çekimine çevrildi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kulüpler ve futbolseverler, ligin başlangıç tarihi ile fikstür çekiminin yapılacağı günü merak ediyor.

Transfer çalışmalarının hız kazanması ve takımların sezon öncesi kamplarına başlamasıyla birlikte 2026-2027 Süper Lig heyecanı da yaklaşmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak fikstür çekimi takvimi beklenirken, yeni sezonun başlayacağı tarih ise daha önce duyuruldu.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 Trendyol Süper Lig fikstür çekiminin tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz sezon fikstür çekimi 4 Temmuz'da gerçekleştirilirken, bu sezon için de benzer tarihlerde organizasyonun yapılması bekleniyor. Ancak TFF'den resmi duyuru gelmeden fikstür çekiminin kesin tarihi netlik kazanmadı.

Fikstür çekiminin ardından kulüplerin haftalık maç programları, derbi haftaları ve sezon takvimi ayrıntılı şekilde belli olacak. Futbolseverler ise hem takımlarının ilk hafta rakibini hem de sezon boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların tarihlerini öğrenme fırsatı bulacak.

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2026-2027 Süper Lig başlangıç tarihi

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında oynanacak 16. hafta maçlarının ardından tamamlanacak.

Devre arasının ardından ikinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu ise 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Böylece kulüpler, yeni sezon boyunca şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım ve ligde kalma mücadelesi verecek.

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