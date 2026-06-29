Yabancı kuralında yeni dönem kapıda: Süper Lig kulüplerinden TFF'ye ortak talep
Süper Lig kulüpleri, mevcut 10+4 yabancı oyuncu kuralının değiştirilmesi için ortak harekete geçti. Kulüpler Birliği'nin, 12 yabancı oyuncuya izin veren ve yaş şartını esneten yeni modeli bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na sunması bekleniyor.
- Kulüpler, yabancı oyuncu sayısının 12'ye çıkarılmasını ve yaş kriterinin daha esnek hale getirilmesini talep ediyor.
- Mevcut uygulamada 10 yabancı oyuncunun yaş sınırı yokken, 4 yabancı oyuncunun 23 yaş ve altında olması gerekiyor.
- Kulüplerin önerisi, yaş şartına tabi oyuncu sayısının 2 ila 5 arasında belirlenebileceği daha esnek bir sisteme geçilmesi yönünde.
- Süper Lig ekipleri, yabancı oyuncu statüsünde sık sık değişikliğe gidilmemesi ve belirlenecek yeni sistemin en az iki sezon boyunca değiştirilmeden uygulanmasını istiyor.
- Fenerbahçe, yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılmasını savunurken, bu öneri Anadolu kulüplerinden destek görmedi.
- Kulüpler Birliği'nin, yabancı oyuncu kuralına ilişkin ortak taleplerini bugün Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine iletmesi bekleniyor.
Trendyol Süper Lig kulüpleri, yeni sezon öncesi uygulanacak yabancı oyuncu kuralında değişiklik yapılması için ortak bir talepte bulunmaya hazırlanıyor. Kulüpler Birliği toplantısında bir araya gelen kulüplerin büyük çoğunluğu, mevcut 10+4 yabancı oyuncu sisteminin revize edilmesi konusunda görüş birliğine vardı.
12+ MODELİ ÖNE ÇIKTI
Akşam'daki habere göre; kulüpler, yabancı oyuncu sayısının 12'ye çıkarılmasını destekliyor. Ancak mevcut uygulamada yer alan yaş kriterinin daha esnek hale getirilmesini talep ediyor.
Halen yürürlükte bulunan düzenlemeye göre kulüpler, yaş sınırı olmaksızın 10 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Kadrodaki diğer 4 yabancı oyuncunun ise 23 yaş ve altında olması gerekiyor.
Kulüplerin önerisi ise yaş şartına tabi oyuncu sayısının 2 ila 5 arasında belirlenebileceği daha esnek bir sisteme geçilmesi yönünde.
İSTİKRAR TALEBİ DE MASADA
Kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmeyi planladığı talepler bununla sınırlı değil. Süper Lig ekipleri, yabancı oyuncu statüsünde sık sık değişikliğe gidilmemesi gerektiğini savunurken, belirlenecek yeni sistemin en az iki sezon boyunca değiştirilmeden uygulanmasını istiyor.
FENERBAHÇE'DEN FARKLI GÖRÜŞ
Öte yandan Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılmasını savunduğu öğrenildi. Ancak bu önerinin, ekonomik ve sportif rekabette dengenin bozulacağını düşünen Anadolu kulüplerinden destek görmediği ifade edildi.
TFF İLE KRİTİK GÖRÜŞME
Kulüpler Birliği'nin, yabancı oyuncu kuralına ilişkin ortak taleplerini bugün Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine iletmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmenin ardından federasyonun mevcut düzenlemeyi yeniden değerlendirmesi ve yeni sezona ilişkin yabancı oyuncu statüsünü masaya yatırması bekleniyor.