Süper Lig kulüpleri, mevcut 10+4 yabancı oyuncu kuralının değiştirilmesi için ortak harekete geçti. Kulüpler Birliği'nin, 12 yabancı oyuncuya izin veren ve yaş şartını esneten yeni modeli bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na sunması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig kulüpleri, yeni sezon öncesi uygulanacak yabancı oyuncu kuralında değişiklik yapılması için ortak bir talepte bulunmaya hazırlanıyor. Kulüpler Birliği toplantısında bir araya gelen kulüplerin büyük çoğunluğu, mevcut 10+4 yabancı oyuncu sisteminin revize edilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Süper Lig kulüplerinden TFF'ye ortak talepte bulunacak

12+ MODELİ ÖNE ÇIKTI

Akşam'daki habere göre; kulüpler, yabancı oyuncu sayısının 12'ye çıkarılmasını destekliyor. Ancak mevcut uygulamada yer alan yaş kriterinin daha esnek hale getirilmesini talep ediyor.

Halen yürürlükte bulunan düzenlemeye göre kulüpler, yaş sınırı olmaksızın 10 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Kadrodaki diğer 4 yabancı oyuncunun ise 23 yaş ve altında olması gerekiyor.

Kulüplerin önerisi ise yaş şartına tabi oyuncu sayısının 2 ila 5 arasında belirlenebileceği daha esnek bir sisteme geçilmesi yönünde.

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan

İSTİKRAR TALEBİ DE MASADA

Kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmeyi planladığı talepler bununla sınırlı değil. Süper Lig ekipleri, yabancı oyuncu statüsünde sık sık değişikliğe gidilmemesi gerektiğini savunurken, belirlenecek yeni sistemin en az iki sezon boyunca değiştirilmeden uygulanmasını istiyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

FENERBAHÇE'DEN FARKLI GÖRÜŞ

Öte yandan Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılmasını savunduğu öğrenildi. Ancak bu önerinin, ekonomik ve sportif rekabette dengenin bozulacağını düşünen Anadolu kulüplerinden destek görmediği ifade edildi.

Fenerbahçe

TFF İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Kulüpler Birliği'nin, yabancı oyuncu kuralına ilişkin ortak taleplerini bugün Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine iletmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmenin ardından federasyonun mevcut düzenlemeyi yeniden değerlendirmesi ve yeni sezona ilişkin yabancı oyuncu statüsünü masaya yatırması bekleniyor.

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