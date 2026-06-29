2’si gri, 1’i sarı kategoride! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2026’da 134 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı 2026 yılı içerisinde 2’si gri, 1’i sarı kategoride olmak üzere toplam 134 terör örgütü üyesinin teslim olduğunu açıkladı. Teröristlerden 115’inin tutuklandığı belirtilerek, mücadelenin süreceği vurgusu yapıldı.
- Teslim olanların 2'si Gri, 1'i Sarı kategoride yer almaktadır.
- Teslim olan örgüt mensuplarından 115'i tutuklandı.
- 14 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
- 5 kişinin adli işlemleri devam ediyor.
- İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelenin güvenlik operasyonları, ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar tüm hızıyla sürerken, İçişleri Bakanlığı yılbaşından itibaren yürütülen ikna çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Bakanlık 2’si Gri, 1’i Sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun teslim olmasının sağlandığını duyurdu.
Teslim olan örgüt mensuplarından 155’inin tutuklandığı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 5’inin de adli işlemlerinin devam ettiği açıklandı.
134 TERÖRİST TESLİM OLDU
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 2026 yılı içerisinde 134 (1’i sol) terör örgütü mensubu, ikna yoluyla güvenlik güçlerimize teslim oldu. Teslim olan terör örgütü mensuplarının 115’i tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5'inin adli işlemleri devam ediyor.
Bakanlık Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadeleyi sürdüklerini belirterek “Güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Aziz milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir” mesajını verdi.