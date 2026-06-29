Milyonlarca adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından gözler tercih takvimine çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi ve üniversite tercih sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

20 Haziran'da gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran'da yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih maratonu da başlayacak. Peki, üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 YKS tercih süreci için geri sayım başladı

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar tercih sürecinin başlayacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alırken, üniversite tercih takvimine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl üniversite tercihleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ve tercih tarihlerini ilan etmesi bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, duyurulacak tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapabilecek.

Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 YKS tercih süreci için geri sayım başladı

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak.

20 Haziran'da gerçekleştirilen TYT ile 21 Haziran'da uygulanan AYT ve YDT oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

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