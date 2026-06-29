2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatiline başladı. 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler ve veliler, yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarihi araştırmaya yöneldi. 2026-2027 okullar ne zaman açılacak sorusu gündeme getirilirken eğitim öğretim yılı takvimi de MEB tarafından açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği gün netleşti. Peki, 2026-2027 okullar ne zaman açılacak? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi...



2026-2027 okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2026-2027 okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

26 Haziran 2026 Cuma günü başlayan yaz tatili, öğrenciler için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü okulların açılmasıyla sona erecek. Öğrenciler Eylül ayının ikinci yarısında yeni eğitim öğretim yılı için yeniden sınıflarına dönecek.

2026-2027 okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

2026-2027 ARA TATİLLER NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında uygulanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2026-2027 okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

2027 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

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