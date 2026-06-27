Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatili için yollara çıkan vatandaşlar, Türkiye'nin 'kilit kavşağı' olarak bilinen Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu. Artan trafik sırasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralanırken, kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte yaz tatili için yola çıkanların oluşturduğu trafik yoğunluğu, 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale'de etkisini gösterdi. Yoğunluk sırasında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolunda meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden H.E. idaresindeki Fiat marka otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü M.Ö. ile diğer otomobilde bulunan aynı aileden S.E., E.E., P.E. ve M.F.E. yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Okullar kapandı, yollar doldu! Kilit kavşakta kaza sonrası uzun kuyruk

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle Kırıkkale-Çorum kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Tatil yoğunluğunun yaşandığı güzergahta oluşan kilometrelerce araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.

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