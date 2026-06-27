Ayşe Şeyma Keten, son günlerde magazin gündeminde en çok araştırılan isimlerden biri oldu. İbrahim Selim ile evlenmesinin ardından hayatı kariyeri ve biyografisine ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Ayşe Şeyma Keten kimdir, nereli, ne iş yapar?

Sosyal medyada kariyerini sürdüren Ayşe Şeyma Keten, son dönemde özel hayatıyla da gündeme geldi. Dijital medya sektöründeki kariyeriyle dikkat çeken Keten'in eğitim hayatı, mesleki geçmişi ve yaşamına ilişkin bilgiler arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

AYŞE ŞEYMA KETEN KİMDİR?

Ayşe Şeyma Keten, dijital medya alanında çalışan içerik üreticisi ve medya yöneticisidir. 1995 doğumlu olan Keten, lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi Havacılık/Havayolu Yönetimi ve Operasyonları Bölümü'nde 2015-2020 yılları arasında tamamladı.

Üniversite yıllarından itibaren medya ve sosyal içerik üretimiyle ilgilendi. Son dönemde oyuncu ve sunucu İbrahim Selim ile yaptığı evlilik nedeniyle magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Çift, İtalya'da yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlendi.

Ayşe Şeyma Keten kimdir? İbrahim Selim ile evlendi

AYŞE ŞEYMA KETEN NE İŞ YAPIYOR?

Ayşe Şeyma Keten, kariyerini dijital medya, içerik yönetimi ve sosyal medya alanlarında sürdürüyor. Oha Diyorum ve YAPYAP gibi YouTube kanallarında görev aldı. Dijital medya alanındaki çalışmalarıyla sektör içerisinde deneyim kazandı. Aynı zamanda içerik üreticisi olarak kendi hesabından moda, günlük hayat ve kozmetik paylaşımları yapıyor.

Ayşe Şeyma Keten kimdir? İbrahim Selim ile evlendi

2025 yılından itibaren YouTube Türkiye'de Strategic Partnerships Development Manager olarak görev yapıyor. Dijital platformlarda içerik üreticileriyle yürütülen iş birlikleri, kanal geliştirme süreçleri ve stratejik ortaklık projeleri üzerinde çalışan Keten, uzun yıllardır medya sektöründe profesyonel kariyerini sürdürüyor. Sosyal medya hesaplarında ise günlük hayat, seyahat ve moda içerikleri paylaşmaya devam ediyor.

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