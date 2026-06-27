İhlas Haber Ajansı
Hatay'da korkunç olay! Sahilde yürüyenler ceset buldu
Hatay'da sahilde bulunan kimliği belirsiz erkek cesedi, bölgede paniğe neden oldu. Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan cesedin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.
Özetle DinleHatay'da korkunç olay! Sahilde yürüyenler ceset bu...
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3. Sayfa 3 dk önce
İskenderun'da bir erkek cesedi bulundu.
- Ceset, Sarıseki Mahallesi Eski Nato Limanı mevkiinde kıyıya vurdu.
- Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, ambulans ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.
- Sahil güvenlik ekipleri cesedi denizden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.
- Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ceset morga kaldırıldı.
- Kimliği belirsiz şahsın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.
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Olay, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi Eski Nato Limanı mevkiinde yaşandı. Limana yakın sahil kısmında, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
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Kıyıya vuran cesedi gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, cesedi denizden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından erkek cesedi, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kimliği belirsiz şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek.
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