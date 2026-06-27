Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Venezuela'da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına bir aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Şahin, Gazianteplilere de kampanyaya destek olma çağrısında bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 2 depremin ardından dayanışma çağrısında bulundu ve Venezuela Büyükelçiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

Depremde hayatını kaybedenler ve enkaz altında kalanlarla ilgili gelişmeleri büyük üzüntüyle takip ettiklerini belirten Şahin, kardeş şehir La Guaira'dan da acı haberler aldıklarını ifade etti.

Venezuela halkının yaşadığı acıyı yakından hissettiklerini vurgulayan Şahin, Gaziantep'in de büyük depremler yaşamış bir kent olduğunu hatırlatarak, Biz Gaziantep olarak depremin ne demek olduğunu, bir gecede hayatın nasıl değiştiğini, kaybetmenin ve yeniden ayağa kalkmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden Venezuela halkının acısını kendi acımız olarak görüyoruz" dedi.

BİR AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI

Şahin, yardım kampanyasına şahsi olarak destek verdiğini belirterek, "Ben, Fatma Şahin olarak bir aylık maaşımı Venezuela Büyükelçiliği’nin başlattığı yardım kampanyasına bağışlıyorum. Tüm Gaziantepli hemşehrilerimizi bu yardım kampanyasına destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantepli vatandaşlara yardım çağrısında bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da başta çocuk bezi ve çocuk maması olmak üzere, ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir yardım tırını bu hafta bölgeye ulaştırmak üzere yola çıkarıyoruz. Dayanışma en zor günlerde anlam kazanır. Haydi Gaziantep, gelin kardeş Venezuela halkının yaralarını birlikte saralım."

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