Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove karşısında play-off mücadelesi veriyor. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'ndaki rövanşta da skor üstünlüğünü ele geçirdi. Beşiktaş-Hradec Kralove maç sonucu, golleri ve karşılaşmadaki son durum futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Beşiktaş'ın golünü kim attı?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için eleme turlarında mücadele eden Beşiktaş, Hradec Kralove ile eşleşmenin ikinci maçında karşı karşıya geldi. Çekya'daki ilk müsabakayı Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, İstanbul'daki rövanşa avantajlı başladı.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçındaki golü Vaclav Cerny attı. Siyah-beyazlı futbolcu 40. dakikada kaydettiği golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına bu skorla gitti. Beşiktaş böylece ilk maçtan taşıdığı tek gollük avantajın üzerine İstanbul'da da bir gol ekledi.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı golleri kim attı? Beşiktaş maç sonucu

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş karşılaşmasında ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Vaclav Cerny'nin 40. dakikada attığı golün ardından siyah-beyazlılar devre arasına önde girdi. Beşiktaş'ın Hradec Kralove engelini aşması halinde bir sonraki turdaki rakibi Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris olacak.

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