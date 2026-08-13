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Beşiktaş-Hradec Kralove maçı golleri kim attı? Beşiktaş maç sonucu

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Beşiktaş-Hradec Kralove maçı golleri kim attı? Beşiktaş maç sonucu
Fotoğraf Başlığı Beşiktaş-Hradec Kralove maçı golleri kim attı? Beşiktaş maç sonucu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove karşısında play-off mücadelesi veriyor. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'ndaki rövanşta da skor üstünlüğünü ele geçirdi. Beşiktaş-Hradec Kralove maç sonucu, golleri ve karşılaşmadaki son durum futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Beşiktaş'ın golünü kim attı?

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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için eleme turlarında mücadele eden Beşiktaş, Hradec Kralove ile eşleşmenin ikinci maçında karşı karşıya geldi. Çekya'daki ilk müsabakayı Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, İstanbul'daki rövanşa avantajlı başladı.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçındaki golü Vaclav Cerny attı. Siyah-beyazlı futbolcu 40. dakikada kaydettiği golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına bu skorla gitti. Beşiktaş böylece ilk maçtan taşıdığı tek gollük avantajın üzerine İstanbul'da da bir gol ekledi.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı golleri kim attı? Beşiktaş maç sonucu
Başlık ResmiBeşiktaş-Hradec Kralove maçı golleri kim attı? Beşiktaş maç sonucu

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş karşılaşmasında ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Vaclav Cerny'nin 40. dakikada attığı golün ardından siyah-beyazlılar devre arasına önde girdi. Beşiktaş'ın Hradec Kralove engelini aşması halinde bir sonraki turdaki rakibi Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris olacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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