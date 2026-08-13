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Spor

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Süper Lig ekibine transfer oldu

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Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Süper Lig ekibine transfer oldu

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat’ın Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.

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Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın ayrılığını resmen duyurdu.

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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti: 3.5 yıllık imza!

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat’ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır.

2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can’a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat." denildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Göztepe’den 2022 yılında kiralık olarak sarı lacivertlilerin kadrosuna katılan İrfan Can Eğribayat’ın bonservisi 2023’te alındı. Fenerbahçe'de, 53 maça çıkan tecrübeli kaleci, geçen sezonun ikinci yarısını Samsunspor’da geçirdi. Fenerbahçe’deki kaleci rotasyonunda düşünülmeyen İrfan Can Eğribayat'ın, durumunun kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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