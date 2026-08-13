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MasterChef Demirhan kimdir? MasterChef 2026 Demirhan Ali Tekin yaşı ve kariyeri

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MasterChef Demirhan kimdir? MasterChef 2026 Demirhan Ali Tekin yaşı ve kariyeri
Fotoğraf Başlığı MasterChef Demirhan kimdir? MasterChef 2026 Demirhan Ali Tekin yaşı ve kariyer

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren yarışmacılardan Demirhan Ali Tekin, yarışmadaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ana kadronun 7. ismi olarak beyaz önlüğü kazanan Demirhan'ın hayatı, yaşı, memleketi ve aşçılık kariyeri merak konusu oldu. İşte MasterChef Demirhan Ali Tekin'in biyografisi ve mesleki geçmişi...

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MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro mücadelesini başarıyla tamamlayan Demirhan Ali Tekin, beyaz önlüğü kazanan 7. yarışmacı oldu. Küçük yaşlardan itibaren mutfakla iç içe büyüyen Demirhan, aşçılık eğitimi için 16 yaşında Bolu Mengen'e gelerek mesleki kariyerinin ilk adımlarını attı.

MASTERCHEF DEMİRHAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Demirhan Ali Tekin, yarışmaya Antalya'dan katılıyor. Aslen Karabüklü olan Demirhan'ın annesi Tatar. Çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü Rusya'da geçiren yarışmacı, küçük yaşlardan itibaren mutfakla ilgilenmeye başladı.

Ailesi Rusya'da yaşamaya devam ederken Demirhan, 16 yaşında aşçılık eğitimi almak amacıyla Türkiye'ye geldi. Bolu'nun Mengen ilçesinde yatılı olarak eğitim gören Demirhan, burada aşçılık eğitimi aldı. Okulunu tamamladıktan sonra Antalya'ya giden yarışmacı, mesleki hayatına burada devam etti. İlk çalışma deneyimleri arasında pastane de bulunan Demirhan, daha sonra aşçılık alanında çalışmayı sürdürdü.

MASTERCHEF 2026 DEMİRHAN ALİ TEKİN KAÇ YAŞINDA?

Demirhan Ali Tekin 24 yaşında. MasterChef Türkiye 2026'ya Antalya'dan katılan yarışmacı aslen Karabüklü. Profesyonel aşçılık eğitimi aldı.

MasterChef yolculuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısına çıkan Demirhan, ilk eleme turundan itibaren başarılı performans sergiledi. İlk turda üç şeften de olumlu oy almasının ardından diğer eleme aşamalarını geçen yarışmacı, ana kadro seçmelerinde de rakiplerini geride bıraktı. 24 Temmuz'daki değerlendirmelerin sonunda beyaz önlüğün sahibi olan Demirhan Ali Tekin, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 7. yarışmacı oldu.

Editör : İREM ÖZCAN
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