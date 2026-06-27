İbrahim Selim evlendi mi sorusu magazin gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, içerik üreticisi Ayşe Şeyma Keten ile nişanlanmıştı. Çiftin evlenip evlenmediği merak ediliyor.

Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, sosyal medyada gündem olan paylaşımlarla dikkat çekti. Paylaşımların ardından "İbrahim Selim evlendi mi, eşi kim?" soruları magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı.

İBRAHİM SELİM EVLENDİ Mİ?

İbrahim Selim, sosyal medya içerik üreticisi Ayşe Şeyma Keten ile evlendi. Geçtiğimiz yıl ilişkilerini kamuoyuyla paylaşan çift, Aralık ayında evlilik kararı aldıklarını açıklamıştı. Çift, 27 Haziran'da İtalya'da yakın dostlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten, mutlu günlerine ait kareleri sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yaparak takipçileriyle paylaştı. Çift, paylaşımına "Yeni seviye açıldı" notunu ekledi.

İbrahim Selim evlendi mi, eşi kim?

İBRAHİM SELİM EŞİ KİM?

İbrahim Selim'in eşi Ayşe Şeyma Keten, sosyal medya içerikleriyle tanınan bir isim olarak biliniyor. Dijital platformlarda ürettiği moda ve günlük hayat içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Keten, son dönemde İbrahim Selim ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde yer aldı.

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