ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla hazırlanan sınırlı sayıdaki yeni pasaport tasarımını kamuoyuyla paylaştı. Trump'ın portresi ve imzasının yer aldığı pasaport, hayata geçirilmesi halinde görevdeki bir ABD başkanının yer aldığı ilk seyahat belgesi olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümüne özel hazırlanan sınırlı sayıdaki yeni pasaport tasarımını tanıttı. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, yeni pasaport için, "ABD'nin yeni pasaportu... 'Hoş geldiniz ama uslu durun!'" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan tasarımda Trump'ın masasında otururken çekilmiş sert ifadeli bir portresi ile imzası yer alırken, arka planda ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin metni bulunuyor. Pasaportun diğer sayfasında ise 1776 yılında Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasını tasvir eden tablo ve "United States of America 250" ifadesi yer alıyor.

BEYAZ SARAY DA PAYLAŞTI

Beyaz Saray da aynı görseli "Patriot Passport" (Vatansever Pasaport) başlığıyla resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce, özel tasarıma sahip anı pasaportlarının 6 Temmuz'dan itibaren dağıtılacağını açıklamıştı. Bakanlık, Trump'ın tanıttığı tasarıma ilişkin ise henüz resmi bir değerlendirmede bulunmadı.

Öte yandan, nisan ayında yapılan açıklamada Trump temalı pasaportların yalnızca Washington'da yüz yüze gerçekleştirilecek başvurular sırasında ve stoklarla sınırlı olarak verileceği belirtilmişti.

ABD'nin yeni pasaportu tanıtıldı! Üzerinde Trump'ın portresi var

İSMİNİ VE İMZASINI ÖN PLANA ÇIKARIYOR

Trump, ikinci başkanlık döneminde devlet kurumlarında kendi ismini ve imzasını daha görünür hale getiren çeşitli uygulamalara da imza attı. Bazı kamu binalarına Trump afişleri asılırken, Hazine Bakanlığı da başkanın imzasının 1 dolarlık banknotlarda yer alacağını duyurmuştu.

Trump ayrıca adını John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ne vermiş, ancak bu uygulama daha sonra mahkeme kararıyla iptal edilmişti.

TARİHE GEÇECEK

Yeni pasaportun planlandığı şekilde kullanıma sunulması halinde Donald Trump, Amerikalıların pasaportunda yer alan ilk görevdeki ABD Başkanı olarak tarihe geçecek.

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