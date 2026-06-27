Watergate skandalına göndermede bulunan ABD Başkan Yardımcısı Vance, derin devletin geçmişte Richard Nixon’ı koltuğundan indiren kumpas yapısıyla, ilk döneminde Donald Trump’ı hedef alan odakların hiçbir farkı olmadığını öne sürdü.

ABD siyasetinde sular durulmuyor. Kalifornia eyaletinin Yorba Linda bölgesindeki Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi’nde düzenlenen bir etkinlikte sahne alan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İnancıma Yeniden Dönüş Yolculuğu" isimli yeni kitabını tanıtırken, Amerikan müesses nizamına yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trumpın derin devlet tarafından hedef alındığını öne sürdü

VANCE: WATERGATE BUGÜN YAŞANSAYDI SADECE 12 SAATLİK BİR HABER OLURDU

Konuşmasında Richard Nixon’a duyduğu derin hayranlığı gizlemeyen Vance, 1972-1974 yılları arasında ABD’yi sarsan ve Nixon’ın istifasıyla sonuçlanan Watergate skandalının tarihsel önemini açıkça küçümsedi. Sahneye çıkmadan önce de bu konuda şakalaştığını itiraf eden Vance, medyanın ve yerleşik kurumların gücünü eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Watergate skandalı yarın yaşansaydı, sadece 12 saat süren sıradan bir haber olurdu. Bu olayın koskoca bir başkanın görevden alınmasına veya istifasına yol açacağı düşüncesi bugün için tamamen çılgınca."

Nixon’ı koltuğundan eden siyasi güçler ile Donald Trump’ın karşısındaki muhalif cephe arasında komplo teorilerini aratmayacak cinstenbir paralellik kuran Vance, "Derin devletin Richard Nixon’ı nasıl devirdiğine ve kurulan kumpaslara bakarsanız bu yapıların, aynı kurumların ilk Trump yönetimi döneminde Donald Trump’a yapmaya çalıştıklarından hiçbir farkı olmadığını görürsünüz"* dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trumpın derin devlet tarafından hedef alındığını öne sürdü

KENDİNİ NİXON'A BENZETTİ: MEDYANIN NEFRET ETTİĞİ ÇOK SATAN BİR YAZAR

2028 başkanlık seçimleri için güçlü bir figür olduğunun sinyallerini veren Vance, istifa eden Nixon ile kendi kariyeri ve kişiliği arasında ilginç bir bağ kurdu:

"Genç bir senatör, başkan yardımcısı, birkaç çok satan kitap yazmış ve medya tarafından kelimenin tam anlamıyla nefret edilen biri... Bu profil biraz JD Vance’i andırıyor. Richard Nixon’ı her zaman sevmişimdir."

TARİHÇİLER ATEŞ PÜSKÜRDÜ "EVİNİ KENDİ YIKTI"

New York Times'a konuşan Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Nixon Kütüphanesi’nin eski müdürü Timothy Naftali, Başkan Yardımcısı'nın iddiaları yalanlayarak şöyle değerlendirmede bulundu:

"Richard Nixon’a karşı herhangi bir istihbarat veya derin devlet komplosu olmadığını bilmek için o döneme ait fazlasıyla yeterli belge ve bilgiye sahibiz. Nixon, Beyaz Saray'da kendi evini tamamen kendi elleriyle yıkmıştır. FBI soruşturmasını engellemek için CIA'yı kullanmaya kalkışmış ve anayasayı altüst etmiştir. Eğer Başkan Yardımcısı bugün bunu savunuyorsa, bu durum federal suçların örtbas edilebileceğine dair mevcut Beyaz Saray zihniyetini suçlayan çok tehlikeli bir açıklamadır."

SİLİKON VADİSİ'NDE 4,2 MİLYON DOLARLIK GÖVDE GÖSTERİSİ

Cumhuriyetçi Ulusal Komite’nin (RNC) finans başkanlığı görevini bizzat üstlenen ilk başkan yardımcısı unvanına sahip olan JD Vance, kütüphanedeki konuşmasının hemen ardından Silikon Vadisi’nin kalbi Palo Alto’ya geçti. Basına kapalı olarak düzenlenen ve her bir destekçinin katılmak için tam 250 bin dolar ödediği RNC akşam yemeğinde, Vance’in tek bir gecede 4,2 milyon dolar bağış topladığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası