Dünyanın en yüksek gökdelenleri arasında yer alan ve Çin'in simge yapılarından biri kabul edilen 528 metrelik China Zun'a uçak çarptı. Başkent Pekin'de meydana gelen kazanın ardından 109 katlı gökdelende tahliye başlatılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

Çin’in başkenti Pekin, filmleri aratmayan akılalmaz bir kazayla sarsıldı.

Dünyanın en yüksek gökdelenleri arasında yer alan 528 metrelik China Zun küçük uçağın çarpmasıyla sallandı. Chaoyang bölgesinde meydana gelen kazanın ardından 109 katlı gökdelende acil tahliye başlatılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dünyanın en yüksek binasına uçak çarptı!

GÖKDELENİN CEPHESİNDE HASAR OLUŞTU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binanın üst katlarında hasar oluştuğu, iki pencerenin parçalandığı ve gökdelenden caddeye enkaz düştüğü görüldü. Görüntülerde ayrıca binadan sarkan uçağın kuyruk kısmı ile yerde hasar gören araçlar da yer aldı.

Uçağın kayıt bilgilerinin, yerel bir havacılık şirketine ait Sunward SA60L Aurora tipi hafif spor uçağına işaret ettiği öne sürüldü. Flightradar24 verilerine dayandırılan doğrulanmamış bilgilerde ise uçağın uçuş rotasından önemli ölçüde saptığı iddia edildi.

POLİS GÖRÜNTÜLERİN SİLİNMESİNİ İSTEDİ

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, çarpma sırasında çok şiddetli bir patlama sesi duyduklarını söyledi. Bir kurye, cep telefonuyla çektiği enkaz görüntülerini polisin sert müdahalesi sonrası silmek zorunda kaldığını aktardı.

Olayın ardından China Zun ile ilgili paylaşımlar, Çin'deki sosyal medya platformlarından da kısa sürede kaldırıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Pekin Belediyesi ile Çinli yetkililer kazaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Pekin'de özel uçaklar ve insansız hava araçlarına yönelik dünyanın en sıkı hava sahası kısıtlamalarından biri uygulanıyor. Kazanın yaşandığı bölge, Çin yönetim merkezine yakınlığı nedeniyle çok yüksek güvenlik önlemleriyle korunuyor.

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