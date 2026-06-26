Dünya Katılım, uluslararası sermaye piyasalarında “Basel III” kriterlerine uygun olarak 100 milyon dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıdan gelen yoğun talebe dikkat çeken Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, “Bu işlem uluslararası yatırımcıların bankamıza ve iş modelimize duyduğu güveni ortaya koymaktadır” dedi.

Dünya Katılım Bankası, faaliyete geçmesinin üzerinden yaklaşık 2,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, yoğun bir yatırımcı ilgisi ile 100 milyon dolarlık sukuk ihracına imza attı. Uluslararası sermaye piyasalarında “Basel III” kriterlerine uygun olarak gerçekleşen sukuk ihracına yabancı yatırımcılardan yoğun talep geldi.

GÖKTAŞ: GURUR VERİCİ

Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, “Sukuk ihracımızın başarıyla tamamlanması bizim için son derece gurur vericidir ve stratejik açıdan anlamlıdır. Bu işlem, kuruluşumuzdan bu yana sürdürdüğümüz güçlü büyüme ivmesinin ve disiplinli bilanço yönetimimizin somut bir göstergesidir” diye konuştu.

GÜVENİN GÖSTERGESİ

İhraca gelen yoğun ilgiye dikkat çeken Göktaş, “Bu işlem uluslararası yatırımcıların bankamıza ve iş modelimize duyduğu güveni açıkça ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bu başarı, Türkiye katılım bankacılığı sektörünün uluslararası sermaye piyasalarındaki görünürlüğünün artmakta olduğunun da kuvvetli bir göstergesidir” dedi.

“BÜYÜMEMİZ DEVAM EDECEK”

Dünya Katılım Bankası’nın uluslararası sermaye piyasalarına güçlü bir giriş yaptığını vurgulayan Göktaş, “Önümüzdeki dönemde de yenilikçi finansman araçları ile büyümemizi sürdürmeyi, yatırımcılarımız için değer üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.