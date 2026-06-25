Tasarruf finansmanı şirketlerinden 500 bin TL talep eden bir tüketici, ayda 25 bin TL taksitle hedeflediği tutara Mart 2027’de kavuşabiliyor. Burada finansman maliyeti, %7 organizasyon ücreti oluyor. Banka finansmanı maliyeti ise 24 ayda %60’a kadar çıkıyor. Uzmanlar, yüksek finansman maliyetinin bir süre daha devam edebileceğini öngörerek; ‘el birliği’ sisteminin, bekleme süresine rağmen cazip bir alternatif olduğunu ifade ediyor.

Finansal piyasalarda dış ve iç gelişmelerle bu yılın ilk yarısında dalgalı bir görünüm hâkim olurken; özellikle mart başından itibaren Orta Doğu’da jeopolitik tansiyonun yükselmesi, petrol fiyatlarında da ciddi artışları beraberinde getirmişti.

Gerilimler bugün gelinen noktada mutabakatla sonuçlansa da petrolün bu süreçte 120 dolar sınırına dayanması, gecikmeli olarak enflasyonist baskıların yükselmesine sebep odu. ABD’de yıllık enflasyon %4’ü aştı, Avrupa ve Japonya merkez bankaları faiz silahını kullandı. FED’den de faiz artışı beklentisi ağırlık kazanmaya başlarken; TCMB, piyasa fonlamasını %40’a çekerek risklere karşı tedbir aldı.

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FİNANSMAN ORANLARI YÜKSELDİ

Jeopolitik tansiyonun sebep olduğu sıkı para politikası, tüketici finansmanı oralarında da etkisini göstermeye başladı. Mart öncesinde katılım bankalarında %2,59’a kadar gerileye en düşük konut finansmanı kâr oranı, bugün %2,73 seviyesinde seyrediyor. Otomobil finansmanı oranında da benzer bir yükseliş yaşanırken, 25 Haziran itibarıyla en düşük taşıt finansmanı oranı %3,19’da bulunuyor.

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400 BİN TL, KÂR PAYI İLE ALINIRSA…

Bugün taşıt alımında yasal sınırlamalara göre en yüksek 400 bin TL finansman kullanılıyor. Bu finansmanın 24 ay vade ile aylık taksiti 26 bin 631 TL olurken, toplam geri ödemesi 639 bin 165 TL olarak gerçekleşiyor. Toplam finansman maliyeti 240 bin TL’ye yakın gerçekleşiyor. Oransal olarak %60 bir finansman yükü ile karşılaşılıyor.

500 BİN TL “EL BİRLİĞİ” İLE ALINIRSA…

Bugün tasarruf finansmanı şirketlerinden 500 bin TL talep edildiğinde ise, 20 ay vade ile ayda 25 bin TL ödeme gücüne sahip bir tüketici, hedeflediği tutara Mart 2027’de kavuşabiliyor. Burada finansman maliyeti ise sadece yüzde 7 organizasyon ücreti oluyor. Bu da 500 bin TL için 35 bin TL’lik bir maliyet anlamına geliyor.

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ARADAKİ FARK 205 BİN TL

Her iki model arasındaki farka bakıldığında; 400 bin TL katılım finansmanı ile 500 bin TL “el birliği” modeli arasındaki fark, 205 bin TL’ye yükseliyor. Üstelik “el birliği” sisteminde 100 bin TL daha fazla bir finansman elde edilebiliyor.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, buradaki önemli bir farkın da “el birliği” modelinde 9 aylık bekleme süresi olduğunu belirterek, “Kısa ve orta vadede finansman maliyetleri yüksek seyretmeye devam edecek gibi görünüyor. Özellikle otomobil almak ya da yenilemek isteyenler için 500 bin TL ‘el birliği’ finansmanı, bankalara göre daha cazip gözüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.