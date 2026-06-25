Türkiye’de mayıs verilerine göre 4 bin 304 ton altın olduğu tahmin ediliyor. Şubat sonunda 730 milyar dolar düzeyinde bulunan altın varlığı, 25 Haziran fiyatları dikkate alındığında 550 milyar dolara kadar geriledi. Şubatta 5.278 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugün 4.000 doların da altına geriledi. Söz konusu düşüşle birlikte iç piyasada TL bazındaki kayıp 8,37 trilyon lira gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti.

Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracı altın, son dönemdeki düşüşüyle üzüyor. 2026 yılına 5.955 TL’den başlayan spot gram altın fiyatı, ocak ayındaki rallide 7.811 TL’ye kadar yükselmiş ve rekor kırmıştı. Altın fiyatlarında mart ayından itibaren başlayan düşüş trendi ise yıl içerisindeki bütün kazanımların silinmesine sebep oldu. 25 Haziran 2026 işlemlerinde sabah saatlerinde 5.975 TL’den fiyatlanan gram altın, yıl başındaki seviyelerine oldukça yaklaştı.

ONSTAKİ DÜŞÜŞ ETKİLEDİ

Gram altındaki hareketler, büyük ölçüde ons fiyatındaki volatiliteden etkilendi. 2026 yılına 4.322 dolardan başlayan ons fiyatı, ocak ayında 5.600 dolarla rekor kırsa da 25 Haziran 2026’da 4.000 doların altına geriledi. Böylece ons fiyatı, 2026’nın ilk yarısını da kayıpla tamamlamaya doğru ilerliyor.

8 trilyon, gram gram eridi! Altın servetimizde şok düşüş

FAİZ BASKISI ARTIYOR

Mart ayında Orta Doğu’da başlayan savaş, petrol fiyatlarında artış ve yüksek enflasyon baskısı ise, küresel çapta yüksek faiz baskısını beraberinde getirerek altın fiyatlarını düşürdü. Avrupa ve Japonya merkez bankaları bu ay faiz artışına giderken, ABD Merkez Bankasının da gelecek aylarda en az 1 faiz artışı yapabileceği bekleniyor.

SERVET ETKİSİ AZALIYOR

Bu arada altın fiyatlarında özellikle 2025 yılının başından itibaren gerçekleşen sert yükseliş, Şubat 2026’ya kadar olan süreçte iç piyasada yaklaşık 350 milyar dolarlık servet artışına sebep olmuştu. Şubat ayında ons fiyatı 5.278 dolardan kapanış yapmıştı.

8 trilyon, gram gram eridi! Altın servetimizde şok düşüş

4 BİN 304 TON ALTINIMIZ VAR

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, mayıs verileri dikkate alınarak yaptıkları hesaplamada, yurt içindeki toplam altın stokunun 4 bin 304 ton olduğu tahminini paylaştı.

Bu hesaba göre şubat sonunda Türkiye’nin altın varlığı yaklaşık 730 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Bugünkü fiyatlara göre 4 bin dolarlık ons hesabı dikkate alındığında ise altın varlığı yaklaşık 550 milyar dolara işaret ediyor.

8 TRİLYON LİRALIK SERVET KAYBI

Şubat sonuna göre Türkiye’nin altın varlığında 180 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Bu da TL bazında bugünkü kura göre yaklaşık 8,37 trilyon liralık bir düşüşe işaret etti.

DEV BANKALAR TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Öte yandan altındaki son düşüşle birlikte hedef fiyatlar da aşağı yönlü revize edilmeye başlandı. Goldman Sachs'ın 2026 tahminini 4.900 dolara ve Deutsche Bank 4.800 dolara indirmişti. Son olarak ING de altın fiyatlarının 2026 yılının dördüncü çeyreğinde 4.600 dolar seviyesinde seyredeceğini öngördü. Bu tahmin, şimdiye kadar gelen en düşük beklenti olarak da öne çıktı.