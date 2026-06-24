Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir, bu enstrümana en çok yatırımın yapıldığı Bireysel Emeklilik Sistemi tasarruflarını da etkilemeye başladı. Havuzdaki paranın büyüklüğü haftalardır 2,5 trilyon TL’nin hemen altında veya üzerinde “yatay-dalgalı” bir seyir izliyor. Yatırımcılar “Birikimlerimi nasıl artırırım” sorusuna odaklanırken; BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş bunun 3 kritik yolunu açıkladı.

Vatandaşların yaşlılık dönemlerini rahat geçirmeleri ve ülkede genel anlamda tasarrufların artırılması için hayata geçirilen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) havuzunda son günlerde oldukça dalgalı seyir takip ediliyor. BES birikimlerinin yaklaşık %40’ını oluşturan altındaki fiyat oynaklığı, havuzdaki paranın da düşüş ve çıkışında etkili oluyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan son verilere göre 19 Haziran itibarıyla BES havuzundaki paranın miktarı 2,46 trilyon TL olarak gerçekleşti. Birikimlerin, haftalardır 2,5 trilyon TL’nin hemen altında veya üzerinde “yatay-dalgalı” bir seyir sergilediği gözlemleniyor.

Dalgalı piyasada yatırımcılar da “BES birikimlerini büyütmenin yolları neler?” sorusuna odaklandı.

PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ

Piyasalarda herkesin tüyo peşinde koştuğunu belirten BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, birikimleri büyütmenin 3 kritik yoluna dikkat çekerek “Birinci şart portföyün çeşitlendirilmesidir. Yani portföyde kıymetli maden de olmalı, hisse de, borçlanma aracı da, döviz de, gayrimenkul de... Bunların oranları yatırım hedefinize göre değişir. Bazen bir ev almak için sermaye piyasalarına yatırım yaparsınız, bazen de piyasanın sakinleşmesini para piyasası fonunda veya mevduatta beklersiniz” dedi.

BES’teki paranız nasıl artar? Uzman isim, 3 şartı açıkladı

RİSKLERİ DAĞITMAK

İkinci şartın ise riskin dağıtılma olduğunu belirten Zeynep Candan Aktaş, “Yani portföyde aynı gruptaki yatırım araçlarını da kendi içinde bölmek, riski dağıtmak gerekir. Örneğin altın yatırımlarını; fon, fiziki altın, darphane altını olarak bölmek. Böylece her bir yatırım enstrümanın riskini azaltmak. Ya da BES'te kıymetli maden yatırımlarını 2-3 fona bölmek gibi” paylaşımında bulundu.

DENGELEME YAPMAK

Üçüncü şartın da belli bir stratejiyle portföydeki gelişmeleri gözlemek ve dengeleme yapmak olduğunu vurgulaya Aktaş şöyle devam etti: “Örneğin altın Ocak 2026'ya kadar çok hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Dolayısıyla altın yatırımlarının portföyde tuttuğu oran arttı. Şimdi ise altın düşüyor. Bu gelişmeleri uzaktan izlemek yerine portföydeki etkilerini gözleyip, dengeleme yapmak gerekiyor.”