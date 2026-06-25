ABD Merkez Bankasından faiz artışı beklentileri ve dolar endeksinin güçlenmesi, bir süredir satış baskısı yaşayan altın ve gümüşü kasım ayının ilk haftasından bu yana en düşük seviyelere çekti. Ons altın 3.959 dolar ve ons gümüş 55,60 dolara kadar geriledi. Altında 2026’daki kayıp %-8 ve gümüşte %-21’e vardı. ABD ve İran arasındaki mutabakat bu sefer jeopolitik riskleri düşürerek güvenli liman talebinin dip yapmasını beraberinde getirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kıymetli metallerde değer kaybı hız kazandı. ABD Merkez Bankasından (FED) faiz artışı beklentilerinin artması ve dolar endeksinin güçlenmesi altın ve gümüşte sert satışları beraberinde getirdi. Ons altın son 12 saatte 3.959 doları ve ons gümüş 55,60 doları test etti. Bu rakamlar, kasım ayının ilk haftasından bu yana en düşük seviyelere işaret etti. Değerli metaller yaklaşık son 7 ayın dibini görürken, 25 Haziran işlemlerinde TSİ 06:00 itibarıyla altın 3.983 dolar ve gümüş de 56,90 dolardan fiyatlandı.

‘ÖLÜMCÜL KESİŞME’YE 10 DOLAR…

Altın fiyatları için kritik bir teknik gösterge olan “ölümcül kesişme” de gerçekleşmek üzere… Sarı metalde 50 günlük hareketli ortalama bugün itibarıyla 4.482 dolar ve 200 günlük ortalama da 4.472 dolarda bulunuyor. 50 günlük ortalamanın 200 günlüğü aşağı kesmesi halinde teknik analizde de “ölümcül kesişme” olarak bilinen formasyon gerçekleşmiş olacak. Ve bu görünümün korunması durumunda fiyatlar üzerindeki baskının da artabileceği ifade ediliyor.

Kıymetli metallerde çöküş! Altın ve gümüş 7 ayın dibinde…

FED VE DOLAR BASKISI

FED’in 17 Haziran'da faiz oranlarını %3,50-%3,75 arasında sabit bıraktığını hatırlatan analistler “Ancak açıklamada yüksek enflasyona odaklanıldı ve doğrudan fiyat istikrarı sinyali verildi. Toplantı sonrasında doların güçlü kalması, getiri sağlamayan kıymetli metallerin ivme kaybetmesine sebep oldu. Piyasa ‘uzun süre yüksek faiz’ fiyatlaması yapıyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Bu arada dolar endeksi de 101,80 ile son 13 ayın zirvesini gördü.

JEOPOLİTİK RİSK DÜŞTÜ

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının petrol fiyatlarını aşağı çektiği ve enflasyonist endişeleri azalttığına değinen analistler “Normalde bu gelişme altın için pozitif. Ancak ABD ve İran arasında varılan mutabakat, jeopolitik riskleri de azaltarak piyasada güvenli liman talebinin düşmesini beraberinde getiriyor. Bu da altına yaramıyor” görüşünü öne sürüyor.

Kıymetli metallerde çöküş! Altın ve gümüş 7 ayın dibinde…

ALTIN VE GÜMÜŞTE HEDEF

Kıymetli metallerdeki son çöküşün ardından hedef fiyatlarda da revizyonlar gelmeye başladı. Son olarak ING; altın fiyatlarının 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama 4.300 dolar, dördüncü çeyreğinde 4.600 dolar seviyesinde seyredeceğini öngördü. Bu tahminler, daha önce 4.850 dolar ve 5.000 dolar olan beklentilerin altında kaldı.

Hollandalı merkezli küresel banka, gümüşün de üçüncü çeyrekte ortalama 68 dolar ve dördüncü çeyrekte 74 dolar olabileceğini öngördü. Öte yandan geçen yıl ralli yapan ons altında 2026’daki kayıp bugün itibarıyla %-8 ve gümüşte de %-21’e vardı.

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