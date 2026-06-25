Bitcoin’den tarihî kaçış! Ekim 2024 seviyelerine düştü
Kripto piyasaların en büyük varlığı Bitcoin, 59 bin dolara kadar geriledi ve Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeleri gördü. BTC’de sadece 2026’daki kayıp %-30 gibi yüksek seviyeye ulaştı. ABD’de faiz artışı beklentisi kriptoları da vururken, ETF'lerden son 30 günde -6,4 milyar dolar para çıkışı gerçekleşti. Bu rakam, BTC tarihindeki “en büyük 30 günlük çıkış” olarak da kayıtlara geçti.
- Bitcoin, 59 bin dolara kadar gerileyerek Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeleri gördü.
- Bitcoin, Haziran 2026'da %-30'luk bir kayıp yaşadı.
- Kripto varlıklarda kurumsal talepte yaşanan gerileme, yasal düzenlemelerin gecikmesi ve yapay zeka destekli hisse senetlerine ilginin artması fiyat düşüşünü destekledi.
- Analistler, Bitcoin'in 200 haftalık ortalamanın (62 bin 450 dolar) yakınlarında tutunmaya çalıştığını belirtiyor ve 59 bin doların kritik destek seviyesi olduğunu vurguluyor.
- ABD'deki Bitcoin ETF'lerinden son 30 günde -6,4 milyar dolar çıkış gerçekleşerek bu, BTC tarihindeki en büyük 30 günlük çıkış oldu.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın “daha sıkı para politikasına geçeceği” beklentileri artarken, dolarla fiyatlanan varlıklar baskı altına girdi. Bu gelişme kripto varlıkları da negatif etkiliyor. Piyasanın en büyüğü Bitcoin, 59 bin dolara kadar geriledi ve Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeleri gördü. 25 Haziran işlemlerinde sabah saatlerinde BTC’de 60 bin 750 dolara yakın denge arayışı devam ederken, sadece 2026 yılındaki kayıp %-30’a ulaştı.
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EKİM 2025’TE REKOR KIRMIŞTI
Bitcoin, geçen yılı 87 bin 500 dolardan tamamlamıştı. Kripto varlıkta zirve ise Ekim 2025’te 126 bin 200 dolarla test edilmişti. Bu yıl kriptolarda kurumsal talepte yaşanan gerileme ve yasal düzenlemelerin gecikmesi fiyatlarda düşüşü desteklerken, yatırımcıların yapay zekâ destekli hisse senetlerine akın etmesi de kriptolara ilgiyi azalttı.
200 HAFTALIK ORTALAMAYA DİKKAT
Analistler, Bitcoin’nin haziran başından bu yana teknik olarak önemli bir gösterge sayılan 200 haftalık ortalamanın yakınlarında tutunmaya çalıştığını belirterek, “Bugün itibarıyla bu seviye 62 bin 450 dolarda bulunuyor ve fiyatlar 200 günlük ortalamada da zorlanmaya başladı. 59 bin dolar, ilk kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin de kırılması, satış baskını artırabilir” uyarısında bulunuyor.
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DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI
Bu arada ABD’de Bitcoin ETF'lerinden son 30 günde -6,4 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Bu rakam, BTC tarihindeki “en büyük 30 günlük çıkış” olarak kayıtlara geçti. Kripto fonlarına 12 aylık kümülatif giriş ise 5 milyar dolar seviyesine kadar geriledi. Bu da Ağustos 2025'ten bu yana en düşük giriş seviyesine işaret etti.