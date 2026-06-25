Kripto piyasaların en büyük varlığı Bitcoin, 59 bin dolara kadar geriledi ve Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeleri gördü. BTC’de sadece 2026’daki kayıp %-30 gibi yüksek seviyeye ulaştı. ABD’de faiz artışı beklentisi kriptoları da vururken, ETF'lerden son 30 günde -6,4 milyar dolar para çıkışı gerçekleşti. Bu rakam, BTC tarihindeki “en büyük 30 günlük çıkış” olarak da kayıtlara geçti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın “daha sıkı para politikasına geçeceği” beklentileri artarken, dolarla fiyatlanan varlıklar baskı altına girdi. Bu gelişme kripto varlıkları da negatif etkiliyor. Piyasanın en büyüğü Bitcoin, 59 bin dolara kadar geriledi ve Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeleri gördü. 25 Haziran işlemlerinde sabah saatlerinde BTC’de 60 bin 750 dolara yakın denge arayışı devam ederken, sadece 2026 yılındaki kayıp %-30’a ulaştı.

EKİM 2025’TE REKOR KIRMIŞTI

Bitcoin, geçen yılı 87 bin 500 dolardan tamamlamıştı. Kripto varlıkta zirve ise Ekim 2025’te 126 bin 200 dolarla test edilmişti. Bu yıl kriptolarda kurumsal talepte yaşanan gerileme ve yasal düzenlemelerin gecikmesi fiyatlarda düşüşü desteklerken, yatırımcıların yapay zekâ destekli hisse senetlerine akın etmesi de kriptolara ilgiyi azalttı.

Bitcoin’den tarihî kaçış! Ekim 2024 seviyelerine düştü

200 HAFTALIK ORTALAMAYA DİKKAT

Analistler, Bitcoin’nin haziran başından bu yana teknik olarak önemli bir gösterge sayılan 200 haftalık ortalamanın yakınlarında tutunmaya çalıştığını belirterek, “Bugün itibarıyla bu seviye 62 bin 450 dolarda bulunuyor ve fiyatlar 200 günlük ortalamada da zorlanmaya başladı. 59 bin dolar, ilk kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin de kırılması, satış baskını artırabilir” uyarısında bulunuyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Bu arada ABD’de Bitcoin ETF'lerinden son 30 günde -6,4 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Bu rakam, BTC tarihindeki “en büyük 30 günlük çıkış” olarak kayıtlara geçti. Kripto fonlarına 12 aylık kümülatif giriş ise 5 milyar dolar seviyesine kadar geriledi. Bu da Ağustos 2025'ten bu yana en düşük giriş seviyesine işaret etti.

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