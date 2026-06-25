Petrolün varil fiyatı 72,85 dolara kadar geriledi. Çatışma öncesinde 73,20 dolarda bulunan petrolde savaş primi silindi. Akaryakıt fiyatlarında yeni indirim bekleniyor. 25 Haziran pompa fiyatları ise savaş öncesi döneme göre litre başına yaklaşık 4 TL yukarıda kaldı. Çatışma döneminde dolardaki %6’lık prime işaret eden uzmanlar, petrolde daha fazla düşüş halinde, pompa fiyatının da savaş öncesine dönebileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da ABD ve İran arasında varılan mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı’ndan geçişler artarken, petrol fiyatlarında da düşüş hızlandı. Dünkü işlemlerde %-4,7 gerileyen Brent petrolün varil fiyatı 73,35 dolardan kapanış yaptı. Fiyatlarda gerileme bugün de devam ederken sabah saatlerinde Brent 72,80 dolara yakın denge arayışını sürdürdü.

SAVAŞ PRİMİ SİLİNDİ

Savaş öncesi son işlem gününde Brent petrolün varil fiyatı 73,20 dolardan kapanış yapmıştı. Böylece petrolde savaş priminin tamamı silindiği gibi, fiyatlar, çatışmaların ilk başladığı günün de altına geriledi. Buna karşılık iç piyasada akaryakıt fiyatları, savaş öncesi döneme göre yukarıda kalmaya devam ediyor.

Petrolde 'savaş primi' silindi! Pompa fiyatı yukarıda kaldı

GÖZLER AKARYAKITTA

Petrolde son 2 günlük düşüşün yaklaşık %-5’e vardığına dikkat çeken uzmanlar, bunun pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyabileceğini ifade ediyor. Devrede olan “eşel mobil” sistemine işaret eden uzmanlar, petroldeki fiyat düşüşlerinde bu sistemin tersine çalıştığını ve pompaya daha düşük indirim yansıdığını hatırlatıyor.

DOLAR DA BELİRLEYİCİ

Uzmanlar, iç piyasada akaryakıt fiyatlarının sadece petrolün varil fiyatına göre hesaplanmadığını hatırlatarak “Döviz bazında fiyatlanan bir üründen söz ediyoruz, dolayısıyla doların seyri de belirleyici. Savaştan önceki son işlem gününde, 27 Şubat’ta 43,84 TL’den kapanış yapan bir dolar kuru var. Bugün ise kur 46,50 TL’ye yakın fiyatlanıyor. Bu süreçte kurda yaklaşık %6’lık bir prim söz konusu. Pompa fiyatının yukarıda kalması buradan da kaynaklanıyor” diye konuşuyor.

Petrolde 'savaş primi' silindi! Pompa fiyatı yukarıda kaldı

LİTREDE 4 LİRALIK FARK

Bu arada İstanbul Avrupa yakasında 27 Şubat’ta 58,28 TL olan benzinin litre fiyatı, 25 Haziran’da 62,19 TL’den satılıyor. Motorinin litresi de söz konusu dönemde 60,33 TL’den 64,45 TL’ye yükseldi. Litre fiyatlarında savaş öncesi döneme gire yaklaşık 4 liralık fark dikkat çekiyor. Ancak motorinin litresi savaş döneminde 85.26 TL’ye kadar yükselmişti. Benzin ise en yüksek 65,11 TL’yi görmüştü. Uzmanlar, petrolde daha fazla düşüş halinde pompa fiyatının da savaş öncesi döneme gerileyebileceğini ifade ediyor.

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