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Dünya

Trump'tan İran açıklaması: Savaş yakında bitebilir

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Trump'tan İran açıklaması: Savaş yakında bitebilir
Fotoğraf Başlığı Trumptan İran açıklaması: Savaş yakında bitebilir

ABD Başkanı Donald Trump İran ile savaşa ilişkin, "Bence savaş çok yakında bitecek, İran'ın daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum" dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin henüz bir anlaşma yapılmadığını ifade etti.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündemin en önemli başlıklarından biri olan İran ile yürütülen müzakerelere değinen Trump, taraflar arasındaki temasların olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

Süreci yakından takip ettiğini ve müzakerelerde doğrudan rol aldığını belirten Trump, anlaşmanın ne zaman imzalanabileceğine ilişkin soruya, "Bence işler çok iyi gidiyor. Müzakerelerde ben de yer alıyorum. Yakında gerçekleşebilir" cevabını verdi.

"SAVAŞ BİTERSE PETROL FİYATLARI DÜŞECEK"

Trump, İran ile sağlanacak olası uzlaşmanın yalnızca diplomatik açıdan değil, küresel ekonomi açısından da önemli sonuçlar doğuracağını savundu.

Savaşın sona ermesiyle birlikte petrol ve akaryakıt fiyatlarının gerileyeceğini öne süren Trump, "Savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek. Bana göre bu da çok yakında olacak. İran'ın mevcut şartlarda daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

İran ile Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Trump, henüz kesin bir mutabakatın sağlandığını söylemek için erken olduğunu belirtti.

ABD'nin bölgedeki kontrolünü sürdürdüğünü savunan Trump, buna rağmen İran'ın boğazdan geçen gemilere yönelik saldırı düzenleme veya deniz mayınlarıyla risk oluşturma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını dile getirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DA DEĞİNDİ

Trump, açıklamalarında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Eski Başkan Joe Biden yönetimini eleştiren Trump, Ukrayna'ya gereğinden fazla silah ve mühimmat gönderildiğini savundu.

ABD'nin birçok ülkeye büyük miktarda askeri destek sağladığını ifade eden Trump, ihtiyaç duyulması halinde bu silahların bir kısmının geri alınabileceğini söyledi.

İran konusunda mühimmat sıkıntısı yaşamadıklarını da belirten Trump, ABD'nin askeri stoklarını sürekli yenilediğini ve bu alanda herhangi bir eksiklik bulunmadığını sözlerine ekledi.

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