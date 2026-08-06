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Dünya

Hürmüz'de 'ortaklık' çözümü! Geleni İran, gideni Umman yönetecek

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Hürmüz'de 'ortaklık' çözümü! Geleni İran, gideni Umman yönetecek

Hürmüz Boğazı'na yönelik Tahran'ın Umman ile yürüttüğü görüşmenin detayları netleşti. İran basınna göre; İran-Umman arasında önerilen çerçeve anlaşması, Hürmüz Boğazı’ndaki tüm trafiği orta şeride kaydıracak. Boğaza giren transit trafiği İran tarafından, boğazdan çıkan transit trafiği ise İran ve Umman ortaklaşa yönetecek.

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Hürmüs Boğazı'nda seyrüsefer akışının sürmesi adına yürütülen görüşmelerde İran ile Umman anlaşma noktasına geldi.

İran’ın Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre; İran-Umman arasında önerilen çerçeve anlaşması, Hürmüz Boğazı’ndaki tüm trafiği orta şeride kaydıracak.

Boğaza giren transit trafiği İran tarafından, boğazdan çıkan transit trafiği ise İran ve Umman ortaklaşa yönetecek.

Hürmüz'de 'ortaklık' çözümü! Geleni İran, gideni Umman ortaklığı yönetecek
Başlık ResmiHürmüz'de 'ortaklık' çözümü! Geleni İran, gideni Umman ortaklığı yönetecek

ORTAK KORİDOR OLUŞTURULACAK

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan bir bilgili kaynağa göre, İran ile Umman arasında önerilen müzakere çerçevesi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerin çeşitli denizcilik hizmetleri için ücret ödemesini gerektirecek ve uzun vadede mevcut kuzey ve güney deniz yollarının merkezi olarak yönetilen bir koridorla değiştirilmesini öngörüyor.

Kaynak, İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, ilk geçiş döneminde gemilerin Hürmüz Boğazı’na İran kıyılarına yakın kuzey deniz yolundan gireceklerini ve Umman kıyılarına yakın güney deniz yolundan çıkacaklarını belirtti.

GELENİ İRAN GİDENİ UMMAN DENETLEYECEK

Geçiş döneminin ardından, hem kuzey hem de güney rotalarındaki trafik durdurulacak ve tüm gemiler merkezi bir deniz rotasından geçecek. Teklife göre, boğaza giren trafik İran tarafından yönetilecek, boğazdan çıkan trafik ise İran ve Umman tarafından ortaklaşa yönetilecek.

Hürmüz'de 'ortaklık' çözümü! Geleni İran, gideni Umman ortaklığı yönetecek
Başlık ResmiHürmüz'de 'ortaklık' çözümü! Geleni İran, gideni Umman ortaklığı yönetecek

GEMİLER ÜCRET ÖDEYECEK

Kaynak, boğazı geçen gemilerin sunulan hizmetler karşılığında ücret ödemek zorunda kalacağını belirtti.

Kaynak, bu hizmetlerin sigorta, yakıt ikmali, çevre koruma ve benzeri denizcilik destek hizmetlerini içereceğini belirtti.

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Kaynak, İran ve Umman’ın gemilerden yük değerinin yüzde 7’si mi yoksa yüzde 3’ü mü tahsil edileceği konusunda anlaşmazlık yaşadığına dair haberleri yalanlayarak, bu tür haberleri yanlış olarak nitelendirdi.

Bunun yerine, gemilerden tahsil edilecek ücretlerin, İran’ın sağlayabileceği hizmetlerin kapsamı da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak değişeceğini belirtti.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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