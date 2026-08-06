Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Heyetler arası görüşmelerin ve iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ikili ilişkilerin seyri, bölgesel güvenlik ve ekonomik entegrasyon adımları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda konuşan Fidan, Türkiye ile Suriye arasındaki stratejik iş birliğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Suriye'deki olumlu tablo bölgesel sahiplenme anlayışıyla hep beraber hayata geçirdiğimiz müşterek gayretlerimizin bir neticesinde olmuştur. Daha önce de zaman zaman altını çizdiğimiz gibi Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil. Aramızda sadece 900 küsur kilometrelik bir sınır değil, ortak bir tarih, ortak bir kültür ve ortak bir gelecek var. Şam, Halep ve Hama daha zengin ve daha güvenli olduğunda bizler bunu Gaziantep'te, Mersin'de ve İstanbul'da hemen hissediyoruz. Aynı şekilde Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrarı bozucu faaliyetler Türkiye için de bir tehdit teşkil etmekte. Bu anlayışla terörle mücadele, savunma ve güvenlik alanlarında yürüttüğümüz iş birliğini ve eş güdümü daha da derinleştireceğiz. Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi, ülkemiz açısından önem ve önceliğini korumaktadır. Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.

4'LÜ LOJİSTİK HATTI

Değerli basın mensupları, Suriye ile ekonomik ilişkilerimizi yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmekteyiz. İkili ticaret hacmimizi artırmak gayesiyle gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması, sınır kapılarının kapasitesinin artırılması, bankacılık kanallarının işletilmeye başlanması ve ulaştırma altyapılarımızın birbiriyle uyumlu hale getirilmesi şu anda önceliklerimiz arasında; ekiplerimiz bunlarla ilgili çalışıyor. Kamu kurumlarımız ve özel sektörümüz Suriye'nin yeniden imarına, enerji altyapısının geliştirilmesine ve ulaştırma sisteminin rehabilitasyonuna katkı sunmak için de çalışmaktalar. Bölgesel projelerin de bu hususta önemli rol oynayacağını değerlendiriyoruz. Bu kapsamda somut bir örnek vermek gerekirse; Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan arasında başlattığımız karayolu ve demiryolu bağlantısallık girişimi de bu açıdan fevkalade önemli. Bu stratejik girişimin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için çalışmalara başladık ve liderlerimizin aldığı karar neticesinde de devam edeceğiz.

ŞAM'DA TÜRK OKULU AÇILIYOR

İkili ilişkilerimizde çok sayıda somut proje hızla ilerlemekte. Şam'da Türk Okulu açılmasına ilişkin izin süreçlerini tamamladılar; kendilerine burada teşekkür ediyoruz. Bu okulun yeni öğretim yılına yetişmesini hedefliyoruz. Türkiye-Suriye Ortak Üniversitesi'nin kurulması için de çalışmalar hızlandı. Sağlık sektörü Suriye ile en yoğun çalışma yürüttüğümüz alanlardan biri. Çok sayıda hastane projesinin yanı sıra Suriye'nin sağlık altyapısını inşa etmek için çalışmaktayız. Bu alandaki mutabakat muhtırası, Sağlık Bakanımızın Haziran ayındaki Suriye ziyareti esnasında bildiğiniz gibi imzalanmıştı. Aynı zamanda Suriye'nin küresel finans sistemine entegrasyonuna da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Suriye Merkez Bankası'nın Merkez Bankamız nezdinde Türk Lirası hesabı açmasına imkan tanınması bu bakımdan çok önemli bir adım teşkil etmiştir. Önümüzdeki dönemde de Türkiye-Suriye ilişkilerini daha ileri taşıma hedefi doğrultusunda yeni projeleri hayata geçiriyoruz.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Bugünkü toplantımızda ayrıca bölgesel konuları da tabii ki ele alma imkanımız oldu. Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz. Bu konudaki katkılarımıza da devam edeceğiz. Gelinen noktada görüşmeleri desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu vesileyle bir hususun altını çizmek isteriz: Suriye savaş boyunca bölgemizde istikrarın korunmasına katkı sunan bir ülke olarak ortaya çıkmıştır; özellikle bunu not etmek gerekiyor. Dolayısıyla Suriye'nin güvenliğinin ve huzurunun korunması bölge ülkeleri olarak hepimizin ortak sorumluluğudur.

"İSRAİL HÜKÜMETİ BARIŞ ÇABALARINI SABOTE EDİYOR"

Diğer taraftan İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biridir. Uluslararası toplum, İsrail'in işgalci zihniyeti karşısında tepkisini daha güçlü şekilde ortaya koymalıdır. 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına riayet edilmesi ve Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi için gerekli baskıyı uygulamalıdır.

Değerli arkadaşlar, kıymetli meslektaşımla Filistin ve Lübnan'daki durumu da kapsamlı bir şekilde ele aldık. Biliyorsunuz Lübnan kendilerinin sınır komşusu; orada olan her şey kendilerini de yakından ilgilendirmekte, bizi de ilgilendirmekte. Barış Planı'nın ikinci aşamasının yol haritası üzerinde mutabık kalındığı, Amerika Başkanı Sayın Trump tarafından duyurulmuştu. İsrail'in buna rağmen saldırılarını sürdürmesi, Netanyahu'nun barış istemediğini bir kez daha ortaya koymuştur. İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi; mümkünse Gazze'yi Filistinsiz bir yer haline, onların yaşayamayacağı bir yer haline getirmeye çalışmakta. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak, Gazzeliler Gazze'de yaşamaya, geleceklerini inşa etmeye devam edecekler. Nitekim işgalci İsrail'in karşısında ana yurtlarına sahip çıkan cesur Filistinliler ve gerçekleri giderek daha iyi anlayan uluslararası toplum bulunmakta. Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Öte yandan Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını görmekteyiz. Dün Amman'da bildiğiniz gibi önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İslam dünyasından 20'ye yakın ülkenin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'yı hedef alan mütecaviz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük."

SURİYE: TÜRKYİE İLE KISA SÜREDE BÜYÜK ATILIMLARA İMZA ATTIK

Ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ardından söz alan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ikili ilişkilerde gelinen noktanın önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Başlangıçta sayın kardeşim Hakan Bey'e sıcak karşılaması ve konukseverliği için teşekkür ediyorum. Gerçekten derinlemesine bir çalışma yürüttük. Türkiye'deki kardeşlerimizle kısa sürede büyük atılımlara imza attık. Bugün de yine ortaklıklarımız ve kurumsal çalışmalarımız üzerinde durduk. Bildiğiniz üzere yüksek stratejik ilişkilerimiz ve siyasi bağlarımız artık pratik projelere dönüşmüştür ve dönüşmeye devam edecektir. Bu durum bütün bölgenin yararına olacaktır. İki ülke arasında bir koordinasyon komitesi bulunuyor; ortak bütün alanlarda tüm meselelerimizi görüşüyoruz.

EKONOMİK ENTEGRASYON VE MERKEZ BANKALARI İŞ BİRLİĞİ

Siyasi konuların yanında ekonomik ve ticari başlıklarımızı öncelikli olarak belirledik. Çalışmalarımızda Türkiye ile birlikte ticari ve ekonomik entegrasyonu sağlamak ve iki ülkenin Merkez Bankası arasındaki iş birliği çok büyük önem taşımaktadır. Bu adımlar, iktisadi ve mali konulardaki iş birliğinin artırılması için güçlü bir zemin oluşturmaktadır.

TERÖRLE MÜCADELE VE TEK MEŞRU OTORİTE VURGUSU

Türkiye biliyor ki bizimle birlikte terörle mücadele etmek ortaklığımızın en önemli parçalarından biridir. Şam'ın istikrarı, devletin egemenliğinin bütün ülkede sağlanması ve bütün silahların sadece meşru otorite altında toplanması kritik önem taşımaktadır. Bölgeye daha fazla yatırım gelmesi için kurumlar arasında birliğin sağlanması, bölgenin milislerden ve terörden arındırılması bizler için elzemdir. Bildiğiniz gibi ortak sınırlarımızın terörden temizlenmesi ve ortak şekilde korunması büyük teşkil etmektedir. Bu sürecin başarıya ulaştırılması ortak çıkarlarımıza hizmet edecektir.

Suriye yeni dönemde büyük atılımlar içerisindedir ve bu adımlar bölgemiz için de yararlı şekilde devam etmektedir. İstikrarın sağlanması adına meşru otorite dışında hiçbir şekilde silahlı varlıkların olmaması gerekmektedir. Silah sadece ulusal şemsiye ve devlet otoritesi altında toplanmalıdır. Bu durum hem bizim hem de bölgemizin istikrarı açısından zaruridir."

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| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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