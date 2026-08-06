Hradec Kralove nerenin, hangi ülkenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi FC Hradec Kralove, bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Hradec Kralove nerenin, hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ile eşleşen FC Hradec Kralove merak edildi. 1905 yılında kurulan ekip, geçmişte lig şampiyonluğu yaşarken Avrupa kupalarında da önemli rakiplere karşı mücadele etti. Peki, Hradec Kralove nerenin, hangi ülkenin takımı?

HRADEC KRALOVE NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FC Hradec Kralove, Çek Cumhuriyeti'nin Hradec Kralove şehrini temsil eden profesyonel bir futbol kulübüdür. 1905 yılında kurulan kulüp, ülkenin en köklü ekiplerinden biri olarak gösteriliyor. İç saha maçlarını Hradec Kralove şehrindeki stadyumunda oynayan ekip, 2021 yılından bu yana Çekya 1. Futbol Ligi'nde mücadele ediyor.

Kulüp tarihinin en büyük başarısını 1959-1960 sezonunda Çekoslovakya Birinci Ligi şampiyonu olarak elde etti. Bu şampiyonluğun ardından 1960-61 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılan Hradec Kralove, çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı. Çek temsilcisi, o sezon final oynayan Barcelona'ya elenerek organizasyona veda etti.

Hradec Kralove, 1995 yılında Çek Kupası'nı kazanarak Avrupa arenasında yeniden boy gösterdi. Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele eden ekip, son 16 turunda Dinamo Moskova karşısında elendi.

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı eleyerek Hradec Kralove ile eşleşti. Siyah-beyazlı ekip, bu turu geçmesi halinde play-off turunda mücadele etme hakkı elde edecek.

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