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Bakan Güler'den şehit Uzman Çavuş Coşkun Sevim için başsağlığı mesajı

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Bakan Güler'den şehit Uzman Çavuş Coşkun Sevim için başsağlığı mesajı
Başlık ResmiBakan Gülerden şehit Uzman Çavuş Coşkun Sevim için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ndeki görevi esnasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmasının ardından şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Gülerden şehit Uzman Çavuş Coşkun Sevim için başsağlığı mesajı
Başlık ResmiBakan Gülerden şehit Uzman Çavuş Coşkun Sevim için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan Bakan Güler'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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