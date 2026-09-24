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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, ABDden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinden "TUR" uçağıyla İstanbul'a doğru yola çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile diğer ilgililer uğurladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler de İstanbul'a hareket etti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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