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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nin karşısında bulunan pastaneyi ziyaret ederek pastanenin sahibi ve pastanede bulunanlarla sohbet etti. Pastanede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine çay ikram edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde BM İklim Zirvesi toplantısında konuştu. Hitabının ardından BM Genel Merkezi’nden yürüyerek ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nin karşısında bulunan pastaneyi ziyaret ederek pastanenin sahibi ve pastanede bulunanlarla sohbet etti.

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Pastanede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine çay ikram edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkevi’ne döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret

DÜŞÜNCE KURULUŞU TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi. SETA tarafından düzenlenen toplantı, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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