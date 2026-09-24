Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nin karşısında bulunan pastaneyi ziyaret ederek pastanenin sahibi ve pastanede bulunanlarla sohbet etti. Pastanede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine çay ikram edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde BM İklim Zirvesi toplantısında konuştu. Hitabının ardından BM Genel Merkezi’nden yürüyerek ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nin karşısında bulunan pastaneyi ziyaret ederek pastanenin sahibi ve pastanede bulunanlarla sohbet etti.
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Pastanede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine çay ikram edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkevi’ne döndü.
DÜŞÜNCE KURULUŞU TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi. SETA tarafından düzenlenen toplantı, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşti.