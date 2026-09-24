64 yıl sonra bir ilk! Trump'tan nadir görülen karşılama: Şi için 30 metrelik kırmızı halı serdirdi

ABD Başkanı Donald Trump, 3 günlük resmi ziyaret için Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i havaalanında bizzat karşıladı. Trump, bu törenle 64 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Kendisi için 30 metrelik kırmızı halı serilen Şi'nin ziyareti, 2015'ten sonra Washington’a yaptığı ilk resmi ziyaret olarak da kayıtlara geçti.

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Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Havaalanı'nda düzenlenen askeri törende Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için yaklaşık 30 metrelik kırmızı halı serdiren ABD Başkanı Donald Trump, ABD başkanlarının nadiren yaptığı bir şekilde yabancı bir devlet başkanını havaalanında bizzat karşıladı.

Şi Cinping için yaklaşık 30 metrelik kırmızı halı serildi

64 YIL SONRA BİR İLK OLDU

Trump, bu törenle 64 yıl sonra bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Bir ABD Başkanı, Papa dışında bir devlet başkanını en son 1962 yılında havalimanında karşılamıştı. Bu görüşme, dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy ile İngiltere Başbakanı Harold Macmillan arasında yapılmıştı. Normalde ABD Başkanı konuklarını Beyaz Saray'ın kuzey girişi kapısında karşılıyor.

Trump ve Şi arkalarında ABD ve Çin bayraklarının dalgalandığı kırmızı halının sonunda yan yana durdu

ABD Hava Kuvvetleri bandosu iki ülkenin milli marşlarını çalarken ve top atışları yapılırken, Trump ve Şi arkalarında ABD ve Çin bayraklarının dalgalandığı kırmızı halının sonunda yan yana durdu. Bu sırada iki B-1 bombardıman uçağı havaalanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

TRUMP: BİRÇOK KONUYU ELE ALACAĞIZ

Törenin ardından Beyaz Saray'a dönen Trump, kendisini bekleyen gazetecilere Beyaz Saray balo salonu inşaat projesinin planlanandan önde gittiğini ve salonun Şi için perşembe günü düzenlenecek devlet yemeğine yetiştirilmesini dilediğini ifade etti. Şi'nin ziyareti sırasında İran konusunu görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda ise Trump, "Bu konuyu ve diğer birçok konuyu ele alacağım, ancak o da dahil olmak üzere her şey yolunda gidiyor." cevabını verdi.

ABD Başkanı Trump, 24 Eylül Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile eşi Peng Liyuan’ı Beyaz Saray'da askeri geçit töreni ile karşılayacak. İki lider arasındaki görüşmelerin ardından akşam saatlerinde Trump, Şi onuruna yemek verecek. İki liderin cuma günü yeniden Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Üst düzey bir ABD’li yetkiliye göre, perşembe günkü devlet yemeğine Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Michael Dell, Jensen Huang, Sam Altman, Jane Fraser ve Tim Cook gibi önde gelen ABD’li iş dünyası liderlerinin katılması bekleniyor.

11 YIL SONRA BİR İLK

Şi'nin ziyareti, 2015'ten sonra Washington’a yaptığı ilk resmi ziyaret olacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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