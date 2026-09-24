Dusan Vlahovic, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğendi! Sosyal medya yıkıldı

Beşiktaş’ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic’in ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın 5 Mart tarihli sosyal medya paylaşımını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. Yıldız futbolcunun Sarıkaya’nın fotoğrafına bıraktığı beğeni, sosyal medyada merak uyandırdı.

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Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic’in sosyal medya hesabındaki hareketi gündem oldu. Sırp futbolcunun Serenay Sarıkaya’nın 5 Mart tarihinde yaptığı paylaşımı beğendiği görüldü.

Vlahovic’in beğenisi, Sarıkaya’nın fotoğrafını gören takipçilerin de dikkatinden kaçmadı.

Dusan Vlahovic, Serenay Sarıkayanın fotoğrafını beğendi! Sosyal medya yıkıldı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu beğeni sonrasında iki ünlü ismin daha önce herhangi bir tanışıklıklarının bulunup bulunmadığı da merak konusu oldu. Beğeninin ardından sosyal medyada iki isimle ilgili çeşitli yorumlar yapılırken, taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dusan Vlahovic, sezon başında İtalyan ekibi Juventus'tan bedelsiz ayrılarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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