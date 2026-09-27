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Dünya

Katar'ın yeni nesil yatırımcıları Türkiye'yi seçti! O sektörlere işaret ettiler

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Katar'ın yeni nesil yatırımcıları Türkiye'yi seçti! O sektörlere işaret ettiler
Başlık ResmiKatarın yeni nesil yatırımcıları Türkiyeyi seçti! O sektörlere işaret ettiler

MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda konuşan Asya-Arap Ticaret Odası (AACC) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Saad Al Dabbagh, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ve ticari bağların en üst seviyede olduğunu belirterek, Katarlı iş insanlarının Türkiye'yi en güvenli yatırım üssü olarak gördüğüne dikkat çekti.

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MÜSİAD tarafından 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO 2026, dünyanın farklı bölgelerinden yatırımcı ve iş insanlarını Türkiye'de buluşturdu.

Fuara katılan Asya-Arap Ticaret Odası (AACC) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Saad Al Dabbagh, Türkiye-Katar ekonomik ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar'ın yeni nesil yatırımcıları Türkiye'yi seçti! O sektörlere işaret ettiler
Başlık ResmiKatar'ın yeni nesil yatırımcıları Türkiye'yi seçti! O sektörlere işaret ettiler

“KİMSE İSTİKRARSIZ BİR PAZARA GELMEZ”

Katar ile Türkiye arasındaki ticari bağların güçlü olduğuna işaret eden Dabbagh, Katar'da çok sayıda Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini, Katarlı iş insanlarının da Türkiye'de önemli yatırımlara sahip olduğuna değindi:

“Bu da bu pazarın ticaret için çok uygun olduğu anlamına geliyor. Aksi takdirde kimse istikrarsız bir pazara gelmez. İki ülke çok yakın çalışıyorlar.”

Türk ve Katarlı iş insanları arasındaki bağlantıların daha da geliştirilmesini beklediklerini belirten Dabbagh, mevcut iş gruplarının daha aktif hale gelmesini istediklerini söyledi.

Katar'ın yeni nesil yatırımcıları Türkiye'yi seçti! O sektörlere işaret ettiler
Başlık ResmiKatar'ın yeni nesil yatırımcıları Türkiye'yi seçti! O sektörlere işaret ettiler

YENİ NESİL KATARLI ŞİRKETLERİN ROTASI TÜRKİYE

Ayrıca Türkiye'nin Katarlı yatırımcılar açısından güvenli ve ilgi gören bir pazar olduğunu belirten Dabbagh, şunları söyledi:

“Özellikle yeni nesil ve yeni Katarlı şirketler, Türk pazarına yatırım yapmayı seviyorlar. Tatillerini Türkiye'de geçirmeyi seviyorlar. Bu da Türkiye'yi ve bu pazarı çok sevdikleri anlamına geliyor.”

TÜRK ŞİRKETLERİNE KATAR'DA GENİŞ PAZAR

Katarlı yatırımcıların Türkiye'yi farklı sektörlerde önemli deneyime sahip bir ülke olarak gördüğünü kaydeden Dabbagh, bunun Katar'daki Türk şirketlerinin faaliyetlerine de yansıdığına işaret etti.

Ticaret, gıda, inşaat, sağlık ve eğitim başta olmak üzere farklı sektörlerde büyük Türk şirketlerinin Katar'da faaliyet gösterdiğini aktaran Dabbagh, Katar'ın Türk şirketleri açısından büyük bir pazar sunduğunu dile getirdi.

Dabbagh ayrıca yakın gelecekte Katar'da Türk ve Katarlı şirketleri bir araya getirecek bir fuar düzenlenmesini umduğunu yineledi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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