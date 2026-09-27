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2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun yüzde 98’i hazır

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nda devam eden çalışmalarda yüzde 98 seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu “Çeşmeli-Kızkalesi kesimiyle yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Mersin’in limanları, üretim merkezleri ve otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek kalkınma yolunun karayolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacağız. Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan ise 338 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız” dedi.

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Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nde devam eden çalışmalara ilişkin son durum hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi ile Mersin’in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendireceklerini belirtti.

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“YÜZDE 98 SEVİYESİNE ULAŞTIK”

52 kilometre uzunluğundaki hattaki son durumu açıklayan Bakan Uraloğlu, “Bugün itibarıyla projemizin genelinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık.” dedi.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun yüzde 98’i hazır
Başlık Resmi2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun yüzde 98’i hazır

“5 VİYADÜK İNŞA EDİYORUZ”

Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nin 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, “Projemiz kapsamında 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel ve 1633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediyoruz. Ayrıca 2 bin 734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3 bin 655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ile 10 bin 108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alacak.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi kurulacağını bildirdi.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun yüzde 98’i hazır
Başlık Resmi2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun yüzde 98’i hazır

“2,5 SAATLİK YOL 18 DAKİKAYA DÜŞECEK”

Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nin özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik yüküne önemli ölçüde çözüm sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, “Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz.” dedi.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun yüzde 98’i hazır
Başlık Resmi2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun yüzde 98’i hazır

3 MİLYAR 38 MİLYON LİRA TASARRUF

Projenin ekonomik ve çevresel kazanımlarına da dikkati çeken Uraloğlu, “Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan ise 338 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17 bin 100 ton azaltacağız.” açıklamasında bulundu.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun yüzde 98’i hazır
Başlık Resmi2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun yüzde 98’i hazır

MERSİN’İN TURİZM MERKEZLERİ OTOYOL AĞINA BAĞLANACAK

Uraloğlu, projenin Akdeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden Mersin’in kıyı kesimlerindeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacağını ifade ederek, “Mersin’in turizm bölgelerini işletmede bulunan Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu’na bağlayarak kesintisiz ve yüksek standartlı ulaşım sağlayacağız. D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkân tanıyacağız.” diye konuştu.

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Uraloğlu, otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı’na erişimi de kolaylaştıracağını belirterek projenin bölgedeki turizm, sanayi ve tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun yüzde 98’i hazır
Başlık Resmi2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun yüzde 98’i hazır

KESİNTİSİZ OTOYOL BAĞLANTISI

Projenin Türkiye’nin uluslararası ulaştırma koridorları açısından da stratejik önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, “Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin’in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu’nun karayolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacak. Trafiğe açık Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun devamı niteliğindeki projemizle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz.” dedi.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun yüzde 98’i hazır
Başlık Resmi2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun yüzde 98’i hazır

Uraloğlu, sonraki etapta yapılması planlanan Kızkalesi-Taşucu Kesimi’nin tamamlanmasıyla otoyol bağlantısının Taşucu’na kadar uzanacağını belirterek, “Taşucu Limanı’nın ana karayolu ağına erişimini güçlendireceğiz. Böylece Mersin Limanı üzerindeki yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlarken Taşucu Limanı’nın da lojistik sistem içerisindeki etkinliğini artıracağız.” ifadelerini kullandı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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