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Dünya

Almanya'da kuraklık alarmı! Ren Nehri tarihinde ilk kez bu seviyeye indi

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Almanya'da kuraklık alarmı! Ren Nehri tarihinde ilk kez bu seviyeye indi
Fotoğraf Başlığı Almanyada kuraklık alarmı! Ren Nehri tarihinde ilk kez bu seviyeye indi

Almanya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası ve kuraklık, ülkenin en önemli ulaşım damarlarından biri olan Ren Nehri'nde su seviyesini kritik eşiğin altına düşürdü. Düşük su seviyesi taşımacılıktan enerji üretimine kadar birçok alanda ciddi sorunlara yol açıyor.

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Haftalardır devam eden yüksek sıcaklıklar ve beklenen yağışların gerçekleşmemesi, Almanya'nın en önemli su yollarından biri olan Ren Nehri'nde tarihi bir kuraklık tablosu oluşturdu. Özellikle Köln, Düsseldorf ve Duisburg çevresindeki ölçüm istasyonlarında su seviyesi son yılların en düşük değerlerine gerilerken, uzmanlar önümüzdeki günlerde sıcak havanın etkisini sürdürmesi halinde durumun daha da ağırlaşabileceğini belirtiyor.

Köln'deki ölçüm istasyonunda su seviyesinin kısa süreliğine 66 santimetreye kadar düşmesi, nehirde şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyelerden biri olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, yağışların yetersiz kalması halinde yeni rekor düşük seviyelerin görülebileceğine dikkat çekiyor.

Almanyada kuraklık alarmı! Ren Nehri tarihinde ilk kez bu seviyeye indi
Başlık ResmiAlmanyada kuraklık alarmı! Ren Nehri tarihinde ilk kez bu seviyeye indi

YÜK TAŞIMACILIĞI SEKTEYE UĞRADI

Ren Nehri'ndeki su seviyesinin azalması, Avrupa'nın en yoğun ticaret güzergâhlarından birinde taşımacılığı da olumsuz etkiliyor. Karaya oturma riskini azaltmak isteyen yük gemileri, normal kapasitelerinin yalnızca yüzde 25 ila 40'ı kadar yük taşıyabiliyor.

Bu durum aynı miktardaki yükün taşınabilmesi için daha fazla sefer yapılmasını zorunlu kılıyor. Artan sefer sayısı lojistik maliyetlerini yükseltirken, sanayi kuruluşlarının hammadde ve ürün sevkiyatlarında gecikmeler yaşanmasına neden oluyor.

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FERİBOT VE TURİSTİK SEFERLERDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Kuraklığın etkileri yalnızca yük taşımacılığıyla sınırlı kalmadı. Ren Nehri üzerindeki bazı feribot hatlarında seferler tamamen durdurulurken, bazı noktalarda ise sadece hafif araçların geçişine izin veriliyor.

Turistik yolcu gemileri de düşük su seviyesi nedeniyle birçok seferini iptal etmek veya rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Rheinland-Pfalz eyaletinde bazı feribot bağlantılarının askıya alınması ise günlük yaşamı doğrudan etkiliyor.

Almanyada kuraklık alarmı! Ren Nehri tarihinde ilk kez bu seviyeye indi
Başlık ResmiAlmanyada kuraklık alarmı! Ren Nehri tarihinde ilk kez bu seviyeye indi

ENERJİ ÜRETİMİ VE EKOSİSTEM DE TEHDİT ALTINDA

Uzmanlara göre kuraklığın etkisi ulaşımın ötesine geçerek enerji üretimi ve doğal yaşam üzerinde de baskı oluşturuyor. Ren Nehri'nden soğutma suyu kullanan bazı enerji tesisleri tam kapasiteyle çalışamazken, yükselen su sıcaklığı balıklar ve diğer su canlıları için ciddi risk oluşturuyor.

Çevre kuruluşları, Ren Nehri'nin yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda önemli bir ekosistem ve içme suyu kaynağı olduğuna dikkat çekerek, Almanya'nın su kıtlığına karşı uzun vadeli ve kapsamlı bir ulusal eylem planını hayata geçirmesi gerektiğini vurguluyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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