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Elazığ'ın Beyzade Efendi Bulvarı'nda rampa yukarı seyrettiği esnada arka kapağı bulunmadığı için metrelerce yola beton harcı dökerek ilerleyen mikser, trafikteki başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevreyi kirleterek yoluna devam eden duyarsız sürücünün görüntülenmesinin ardından hızla harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tespiti yapılan araca ve ilgili firmaya Çevre Kanunu kapsamında tam 839 bin 122 lira idari para cezası uyguladı.

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