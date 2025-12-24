Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilişkisini ilan eden Selim’in, sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten’e evlilik teklif ettiği öğrenildi. Evlenme planları yapan çift, bu özel anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

YouTube’da hazırlayıp sunduğu programla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan İbrahim Selim’in özel hayatı, son dönemde magazin gündeminde yer alıyordu. Selim, geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımla Ayşe Şeyma Keten ile bir ilişki yaşadığını kamuoyuna duyurmuştu. Çift arasındaki yaş farkı da sosyal medyada konuşulmuştu.

ARALARINDA 16 YAŞ FARK VAR

Kendisinden 16 yaş küçük olan Ayşe Şeyma Keten ile ilişkisini sürdüren Selim, evlilik kararı aldı. Ünlü oyuncunun kız arkadaşına yaptığı evlilik teklifi, çiftin paylaştığı karelerle duyuruldu.

İbrahim Selim’den sürpriz evlilik teklifi: Ayşe Şeyma Keten “evet” dedi

“BİZ YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ”

Mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten, paylaşımlarına “Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun” notunu ekledi.

Çiftin evlilik kararı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

