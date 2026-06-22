Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman bitecek merak edilirken gözler MEB takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merak ettiği okul açılış, kapanış ve tatil tarihleri netleşti.

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı çalışma takvimine göre öğretmenlerin yeni eğitim yılı hazırlıkları 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, ders yılı öncesinde mesleki çalışmalarını gerçekleştirecek. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2026-2027 ara tatil takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Milyonlarca öğrenci 26 Haziran'dan itibaren yaklaşık iki buçuk aylık tatil dönemine girecek.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2026-2027 ara tatil takvimi

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yaz tatilinin ardından öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2026-2027 ara tatil takvimi

2026-2027 ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de sona erecek. İkinci dönemde uygulanacak ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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