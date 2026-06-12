Bugün (12 Haziran Cuma) okulların tatil olup olmadığı öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından gözler eğitim kurumlarında uygulanacak takvime çevrildi. Peki, bugün okullar tatil mi, ders var mı? İşte 12 Haziran Cuma günüyle ilgili detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından öğrenciler ve veliler, 12 Haziran Cuma günü, bugün, okullarda eğitim öğretimin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Karar doğrultusunda öğrenciler bugün ders başı yapmayacak.

Bakanlık açıklamasında, sınavın uygulanacağı okul ve kurumlarda salon düzenlemeleri, optik evrak hazırlıkları, teknik kontroller ve sınav güvenliğine ilişkin çalışmaların eksiksiz şekilde tamamlanmasının amaçlandığı belirtildi. Bu kapsamda öğretmenler de 12 Haziran tarihinde idari izinli sayılacak.

Bugün okullar tatil mi, ders var mı? 12 Haziran Cuma tatil durumu

12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında ders yapılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre okullar bir gün süreyle tatil edildi ve eğitim faaliyetlerine ara verildi.

LGS kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavın birinci oturumu 13 Haziran Cumartesi günü saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Bugün okullar tatil mi, ders var mı? 12 Haziran Cuma tatil durumu

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