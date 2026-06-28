Dünya Kupası hezimeti ülkede krize neden oldu! Güney Kore'de görülmemiş protesto
Güney Kore'de milli takımın grup aşamasında elenmesinin ardından Devlet Başkanı Lee Jae Myung soruşturma istedi. Teknik direktör Hong Myung-bo ise başarısızlığın “tüm sorumluluğunu” üstlenerek istifa edeceğini açıkladı. Ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarından KBS, teknik direktör Hong Myung-bo’nun basın toplantısını yayınlarken yüzünü sansürleyerek dikkat çeken bir protestoya imza attı.
- Güney Afrika, bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı.
- Güney Kore, 3 puanla grubu 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, yenilgiyi "fraksiyonel sadakatin" bir yansıması olarak nitelendirdi ve Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'ndan takımın başarısızlığının nedenlerini araştırmasını istedi.
- KBS, teknik direktör Hong Myung-bo'nun basın toplantısını yayınlarken yüzünü sansürleyerek bir protesto gerçekleştirdi.
- Teknik direktör Hong Myung-bo, Güney Kore'nin turnuvadan elenmesinin ardından istifa etti.
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 yendi.
Güney Afrika bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı, son 32 turuna adını yazdırmayı başardı. Güney Kore ise grubu 3 puanla 3. sırada noktalayarak turnuvaya veda etti.
DEVLET BAŞKANI SORUŞTURMA İSTEDİ
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, yenilginin "fraksiyonel sadakatin" bir yansıması olduğunu söyledi.
Lee, X'te yazdığı yazıda, "Sonuç olarak, personelin her şey olduğu bir kez daha kanıtlandı. Nitelikten ziyade hizipsel bağlılığa değer verildiğinde ve yeteneksiz kişiler lider olarak atandığında, sonuç apaçık ortadadır" dedi.
Lee, Dünya Kupası'na katılmanın önemli kamu kaynakları gerektirdiğini belirterek, Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'ndan takımın başarısızlığının nedenlerini araştırmasını ve tekrarını önlemek için önlemler hazırlamasını istedi.
Ayrıca hükümetin spor yönetiminde ülke çapında reformlar yapacağını da belirtti.
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TEKNİK DİREKTÖRE GÖRÜŞMEMİŞ PROTESTO
Dünya Kupası’nda Güney Afrika karşısında alınan sürpriz mağlubiyetin ardından Güney Kore’de tepkiler peş peşe geldi.
Ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarından KBS, teknik direktör Hong Myung-bo’nun basın toplantısını yayınlarken yüzünü sansürleyerek dikkat çeken bir protestoya imza attı.
Karar, Güney Kore kamuoyunda yaşanan büyük hayal kırıklığının simgesi olarak yorumlandı.
İSTİFA ETTİ
Teknik direktör Hong Myung-bo, ülkenin 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından bir gün sonra istifa etti.
57 yaşındaki teknik direktör, takımın antrenman yaptığı Meksika'nın batısındaki Zapopan'da düzenlediği basın toplantısında istifasını açıkladı.
Temmuz 2024'te ikinci kez göreve getirilen Hong'un sözleşmesi 2027 Asya Futbol Konfederasyonu Asya Kupası'na kadar geçerliydi.