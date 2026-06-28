Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede akaryakıt arzında yaşanan sıkıntıların sürdüğünü kabul etti. Benzin istasyonlarında kuyrukların oluştuğunu ve bazı yakıt türlerinin bulunamadığını söyleyen Putin, iç piyasadaki arzın güvence altına alınması için yeni tedbirlerin değerlendirildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede devam eden akaryakıt sıkıntısına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Moskova'da enerji şirketlerinin yöneticileri ve hükümet yetkilileriyle bir araya gelen Putin, sürücüler ve işletmeler açısından yakıt tedarikinde yaşanan sorunların henüz çözülemediğini söyledi.

İç piyasadaki akaryakıt durumunu kısa süre önce hükümet üyeleriyle ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini belirten Putin, enerji altyapısına yönelik saldırıların etkilerinin en aza indirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlar, işletmeler ve kritik öneme sahip kurumlar için kesintisiz yakıt tedarikinin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurgulayan Putin, bu amaçla ilave önlemlerin masaya yatırıldığını kaydetti.

Büyük petrol rafinerilerinin tam kapasiteyle çalıştığını, orta ve küçük ölçekli tesislerin de üretime dahil edildiğini aktaran Putin, bakım süreçlerinin kısaltıldığını ve planlı duruşların ileri tarihlere ertelendiğini söyledi.

"AKARYAKIT İSTASYONLARINDA KUYRUKLAR VAR"

Yakıt arzının artırılması ve fiyatların makul seviyelerde tutulmasının önemine işaret eden Putin, yerli tüketiciyi korumak amacıyla benzin ve uçak yakıtı ihracatının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Dizel ihracatının tamamen yasaklanmasının da değerlendirildiğini belirten Putin, "Daha önce oluşturulan yakıt stoklarını iç piyasaya sunduk. Ancak buna rağmen sürücüler ve işletmeler açısından sorunlar devam ediyor. Ne yazık ki akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var ve ihtiyaç duyulan benzin türü her zaman bulunamıyor" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, ülkedeki benzin stoklarının 1,7 milyon ton seviyesinde olduğunu, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 daha düşük olduğunu söyledi.

RAFİNERİLERE SALDIRILAR ETKİLİ OLDU

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesisin bakım sürecine girdiği belirtiliyor. Yaz sezonunda artan talep ve tarım sektöründeki yoğun yakıt tüketimi de arz üzerindeki baskıyı artırırken, Moskova ve St. Petersburg'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor.

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