Rusya'nın Kursk ve Bryansk bölgelerinde artan talep ve tedarik sorunları nedeniyle akaryakıt satışlarına sınırlama getirildi. Yetkililer, yapay kıtlığın önüne geçmek amacıyla araç depoları dışındaki kaplara yakıt satışını yasaklarken, stokların yeterli seviyede olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Kursk ve Bryansk bölgelerinde akaryakıt piyasasında yaşanan hareketlilik yeni tedbirleri beraberinde getirdi. Bölgesel yönetimler, artan talep ve tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle yakıt satışlarına bazı kısıtlamalar uygulanacağını duyurdu.

Kursk Valisi Aleksandr Hinşteyn, son dönemde akaryakıt talebinde belirgin bir yükseliş yaşandığını belirterek, bölgesel operasyon merkezinin kararı doğrultusunda benzin istasyonlarında yalnızca araçların yakıt depolarına dolum yapılacağını açıkladı. Hinşteyn, mevcut stokların yeterli olduğunu vurgularken, olası fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetimlerin sıkılaştırıldığını ifade etti.

Bryansk Vali Vekili Yegor Kovalçuk ise bazı akaryakıt istasyonlarında fiyatların yükseldiğine yönelik şikayetler aldıklarını belirtti. Yapay yakıt kıtlığı oluşmasını engellemek amacıyla bidon ve benzeri kaplara akaryakıt satışının geçici olarak yasaklandığını kaydeden Kovalçuk, sınır bölgelerinde insansız hava aracı saldırısı tehdidi nedeniyle yakıt sevkiyatında zaman zaman aksaklıklar yaşandığını söyledi.

Yetkililer, tedarikçilerle sürekli temas halinde olduklarını ve bölgedeki durumun kontrol altında tutulduğunu belirtirken, vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulundu.

DİZEL YAKIT İHRACATI YASAKLANABİLİR

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Son dönemde Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışlarına kısıtlamalar getirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel yakıt ihracatını yasaklamayı değerlendirdiklerini bildirmişti.

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