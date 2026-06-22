Rusya'nın Saratov bölgesinde artan akaryakıt talebi nedeniyle dikkat çeken bir karar alındı. Yetkililer, tedarikte yaşanan baskıyı azaltmak amacıyla bireysel müşterilere araç başına satılan benzine kısıtlama getirdi.

Rusya'nın Saratov bölgesinde akaryakıt piyasasında yaşanan yoğunluk nedeniyle benzin satışlarına geçici sınırlama getirildi.

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, akaryakıt üreticileri ve tedarikçileriyle gerçekleştirilen toplantıda piyasadaki son durumun ele alındığını açıkladı. Talepte yaşanan olağanüstü artışın dağıtım zincirleri üzerinde ek yük oluşturduğunu belirten Busargin, bazı sürücülerin ihtiyaçlarının üzerinde yakıt satın aldığını ifade etti.

ARAÇ BAŞINA EN FAZLA 30 LİTRE

Bu gelişmeler üzerine bölgesel operasyon merkezi tarafından 23-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olmak üzere yeni bir karar alındı. Karar kapsamında bireysel müşterilere araç başına en fazla 30 litre benzin satışı yapılacak.

Rusya'da son dönemde akaryakıt arzı ve dağıtımı konusunda çeşitli sorunlar yaşanıyor. Özellikle Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar nedeniyle bazı petrol rafinerilerinin faaliyetlerinin aksaması, yakıt piyasasında baskıyı artırdı. Bu süreçte Rus hükümeti zaman zaman ihracat kısıtlamaları ve bölgesel satış sınırlamaları gibi önlemler uyguluyor.

Moskova dahil ülkenin farklı bölgelerinde daha önce de benzer tedbirler alınırken, Kremlin yönetimi akaryakıt arzının güvence altına alınması için gerekli adımların atıldığını savunuyor.

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