Panama bayraklı ve Türk bir armatöre ait olan "Victress" isimli kuru yük gemisi, seyir halindeyken Rus İHA’sının kamikaze saldırısına uğradı. İsabet alan gemide devasa bir yangın çıkarken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri botları alevler içindeki gemiye ulaşıp mürettebatı tahliye etmek için operasyon başlattı.

Karadeniz'de seyir halinde olan sivil bir kuru yük gemisi, bir insansız hava aracının (İHA) hedefi oldu.

Saldırı sonucu gemide büyük bir yangın çıkarken, alevler içinde kalan mürettebat için bölgede kurtarma operasyonu başlatıldı.

Ukrayna makamları saldırının arkasında Rusya’nın olduğunu açıkladı.

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı: Ukrayna "Rusya vurdu"dedi, Türk mürettebat için operasyon başlatıldı

UKRAYNA DONANMASINDAN OPERASYON

İHA isabetinin hemen ardından "Victress" isimli sivil gemide kontrol altına alınamayan büyük çaplı bir yangın başladı. Gemide Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı olmak üzere toplam dokuz mürettebat üyesi bulunuyordu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri, yangının hızla yayılma tehlikesi ve zorlu deniz koşullarına rağmen askeri botlarla gemiye yanaşarak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Ukrayna Donanması, alevlerin arasından mürettebatı tahliye etmeyi başardı ancak operasyon sürecinde kayıplar yaşandığını açıkladı.

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı: Ukrayna "Rusya vurdu"dedi, Türk mürettebat için operasyon başlatıldı

UKRAYNA DONANMASINDAN RESMİ AÇIKLAMA: ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU ÇİĞNENDİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri, saldırının ardından resmi bir açıklama yayınladı.

Donanma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düşman İHA'sının saldırısı sonucu, VICTRESS adlı kuru yük gemisinde büyük çaplı bir yangın çıktı. Gemide Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşlarından oluşan dokuz mürettebat üyesi bulunuyordu. Zorlu koşullar ve yangının daha da yayılma tehlikesi göz önünde bulundurularak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri’ne ait botların mürettebatı, kuru yük gemisinin mürettebatını tahliye etmek için başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi; ne yazık ki bu süreçte kayıplar yaşandı. Bu olay, Rusya Federasyonu’nun uluslararası deniz hukuku kurallarını ihlal etmeye ve sivil deniz taşımacılığa tehdit oluşturmaya devam ettiğini bir kez daha göstermektedir. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri, denizi güvenli hale getirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecektir."

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı: Ukrayna "Rusya vurdu"dedi, Türk mürettebat için operasyon başlatıldı

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