Çanakkale'de serinlemek için denize giren 14 yaşındaki kız çocuğundan acı haber geldi. Bir süre sonra suda kaybolan çocuk için başlatılan arama çalışmalarında ekipler, yaklaşık iki saat sonra cansız bedene ulaştı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinden düğün için Çanakkale merkeze bağlı Yapıldak köyü Saltık Mahallesi'ne gelen 14 yaşındaki N.B., saat 17.30 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra N.B. ile yanında bulunan E.C. (15) suda çırpınmaya başladı.

EKİPLER DEVREYE GİRDİ

E.C. kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, N.B. ise kısa süre içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri kıyı şeridinde çalışma yürütürken, Sahil Güvenlik ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar denizde arama yaptı. AFAD ekipleri ise su altı görüntüleme cihazıyla kıyıya yakın bölgelerde tarama gerçekleştirdi.

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından saat 19.30 sıralarında N.B.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan 14 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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