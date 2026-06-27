İhlas Haber Ajansı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden atlayan şahsın cansız bedeni bulundu
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde aracını durdurarak korkuluklara çıkan bir şahıs denize atladı. Deniz polisi tarafından karaya çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Özetle DinleFatih Sultan Mehmet Köprüsünden atlayan şahsın can...
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden denize atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
- Olay, 12.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde gerçekleşti.
- Kişi, aracından inerek korkuluklara çıktı ve denize atladı.
- Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
- Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan kişi için sağlık ekipleri çağrıldı.
- Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahıs morga kaldırıldı.
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Saat 12.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerine aracıyla gelen bir kişi, bir anda aracından inerek korkuluklara çıktı ve kendini denize attı. O sırada köprü üzerinde olaya şahit olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Deniz polisi kısa sürede intihar eden kişiyi sudan çıkararak bota aldı. Sarıyer'de bulunan Emirgan iskelesine çıkarılan kişi için olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra morga kaldırılan şahsın kimlik tespit çalışmaları devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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