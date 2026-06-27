İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde aracını durdurarak korkuluklara çıkan bir şahıs denize atladı. Deniz polisi tarafından karaya çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Saat 12.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerine aracıyla gelen bir kişi, bir anda aracından inerek korkuluklara çıktı ve kendini denize attı. O sırada köprü üzerinde olaya şahit olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Deniz polisi kısa sürede intihar eden kişiyi sudan çıkararak bota aldı. Sarıyer'de bulunan Emirgan iskelesine çıkarılan kişi için olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra morga kaldırılan şahsın kimlik tespit çalışmaları devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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