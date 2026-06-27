Galatasaray'dan ayrıldı, İtalya'da kriz çıktı: Henüz anlaşma yok!
Serie A kulübü Udinese, 5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzded 50 pay karşılığında satın alma opsiyonunu kullandığı Nicolo Zaniolo konusunda kriz yaşıyor. Galatasaray'dan ayrılan İtalyan yıldızın menajeri, maaş konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda başka fırsatları değerlendireceklerini belirtti.
- Nicolo Zaniolo ve Udinese, sözleşme konusunda henüz anlaşmaya varamadı.
- Taraflar arasında maaş pazarlıkları sürüyor.
- Nicolo Zaniolo, başka fırsatları da değerlendirebileceğini belirtti.
- Galatasaray, Zaniolo'nun bir sonraki muhtemel satışından %50 pay alacak.
- Zaniolo, Udinese formasıyla geçtiğimiz sezon 38 maçta 6 gol ve 7 asist yaptı.
Udinese tarafından satın alma opsiyonu kullanılan Nicolo Zaniolo'nun transferinde sular durulmuyor. 26 yaşındaki futbolcu ve Serie A temsilcisi, sözleşme konusunda henüz anlaşmaya sağlayamadı.
MAAŞ PAZARLIĞI
HT Spor'un İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'dan aktardığı habere göre; taraflar arasında maaş pazarlıkları sürüyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcu, başka fırsatlara da kapıyı kapatmıyor.
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"HER AN GELİŞME YAŞANABİLİR"
Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, "Şu anda taraflar anlaşmış değil. Görüşmeler devam ediyor ama henüz bir uzlaşma yok. Her an gelişme yaşanabilir ancak şartlar bu şekilde kalırsa Udinese dışındaki fırsatları da değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
UDINESE PERFORMANSI
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun bir sonraki muhtemal satışından yüzde 50 pay alacak. Udinese formasıyla geçtiğimiz sezon 38 maçta 2450 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.